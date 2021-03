Czuję się jak frajer, bo kupiłem Cyberpunk na premierę w pełnej cenie

A gry Nintendo wciąż kosztują majątek

A potem zróbcie to samo z Ring Fit Adventure. Posiadająca dodatkowe akcesoria gra fitness na Nintendo Switch została wydana w drugiej połowie 2019 roku. Na premierę gra kosztowała około 300 złotych, później…drożała jak szalona. Wiązało się to przede wszystkim z małą dostępnością zestawów, ale nawet dziś znalezienie nowej sztuki za około 340 złotych to praktycznie zawsze jakaś promocja, a na serwisach agregujących tego typu treści pojawiają się oferty za 320-330 złotych, ale wiąże się to z koniecznością zamawiania gry z zagranicy. Sam upolowałem niedawno grę w polskim sklepie za około 340 złotych i patrząc na niektóre oferty na Allegro, jestem zadowolony. To może Zelda: Breath of the Wild? Gra debiutowała na rynku wraz z Nintendo Switch równo 4 lata temu, w sklepach znajdziecie ją za…250 złotych. Gry Nintendo bardzo długo trzymają wysoką cenę i kupienie wersji pudełkowej praktycznie nigdy nie wiąże się z dużą stratą.

Wracając jednak jeszcze do Cyberpunk 2077. Trudno żebym nie czuł się jak frajer. Ogrywałem ten tytuł zaraz po premierze, skończyłem go jeszcze w grudniu musząc męczyć się z błędami i nagminnym zawieszaniem się gry. Kolejne aktualizacje sprawiły, że na konsolach jest lepiej, ale wciąż nie idealnie. Można więc powiedzieć, że kupiłem niedorobiony produkt w pełnej cenie, a dziś za połowę tej kwoty gracz dostaje bardziej dopracowaną produkcję. Spadająca cena wielu osobom kojarzy się też z jakością samej gry, więc logicznym jest myśleć, że po prostu ludzie nie chcą jej już kupować, a sklepy marzą tylko by pozbyć się pudełek ze swoich magazynów. Na pewno duży wpływ na całkowitą sprzedaż CP2077 ma fakt, że masa osób kupiła tę grę przed premierą i w pewnym sensie nasycono nią rynek. A może tak duże obniżki to też jakiś plan na podniesienie sprzedaży gry, tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Jeśli jednak spojrzeć na to, ile kosztuje teraz CP2077 na poszczególne platformy i jakie zawirowania mają miejsce z cenami akcji firmy, trudno widzieć sukces CD Projekt RED. A przypomnę, że CP2077 miał być grą ciągle rozwijaną, tytułem na długie miesiące, sądziłem więc, że będzie trzymał cenę. Morał z tej historii jest niesamowicie prosty – trzeba było poczekać te trzy miesiące, kupić grę za połowę ceny i zagrać w choć trochę załataną wersję. No, ale CDPR był też firmą, której wszyscy zaufaliśmy i to był nasz największy błąd.