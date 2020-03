Społeczność druku 3D chce połączyć siły w celu wsparcia polskiej służby zdrowia. Oczywiście wszystko ze względu na panującą pandemię koronawirusa. Drukarki mogą stać się skuteczną bronią służącą ochronie zdrowia lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych a także setek, a niekiedy tysięcy strażaków policjantów i innych ludzi, którzy w poczuciu obowiązku walczą każdego dnia z rozprzestrzeniającą się zarazą. Powstała specjalna podstrona koordynująca całą akcję.

Fiberlogy wesprze druk przyłbic chroniących personel medyczny

Fiberlogy bezpłatnie przekaże filament Easy PET-G oraz PET-G w celu zapewnienia materiału do druku przyłbic, które chronią przed wirusem w kontakcie z osobą chorą. Filament będzie udostępniany za pośrednictwem regionalnych koordynatorów. Dzięki pierwszej transzy Easy PET-G możliwe będzie wydrukowanie ponad 7000 osłon. Prototypowa przyłbica chroniąca przed aerozolami ma zmniejszać ryzyko infekcji służb medycznych oraz ratunkowych. Projekt stworzony został przez zespół Prusa Research by Josef Prusa.

FREE NOW i Uber oferują darmowe przejazdy pracownikom szpitali i laboratoriów. Walka z koronawirusem trwa

Spis regionalnych koordynatorów akcji dostępny jest na stronie projektu. Tam też znajdują się wszystkie dane potrzebne do kontaktu. W przypadku braku koordynatora w naszej okolicy możemy skontaktować się bezpośrednio z Fiberlogy. Firma czeka również na odezwy od osób, które założyły grupy składające się co najmniej z kilkunastu drukarek oraz takich, które chciałyby pomóc przez np. dostarczenie elementów osłon.

Internetowy bot wstępnie „przebada” pacjentów podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem

To jedna z wielu akcji, które wspierają pracowników pracowników medycznych oraz laboratoryjnych. Na całe szczęście wiele firm wykazuje chęć pomocy, co rusz wymyślając nowe metody wsparcia dla zapracowanych służb. Na ten moment każdy rodzaj pomocy jest na wagę złota i powinna zostać doceniona. Nieważne, czy są to ułatwienia dla pracowników medycznych jak w przypadku Fiberlogy czy chęć umilenia czasu kwarantanny zwykłym obywatelom jak robią to np. Storytel, Prime Video, Stowarzyszenie Professional Photographers of America czy Plus i Cyfrowy Polsat. Wspierajmy się wzajemnie w tym trudnym czasie.

Źródło: Fiberlogy