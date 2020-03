Ponad 1000 darmowych kursów fotograficznych od PPA dla początkujących i profesjonalistów

Aby skorzystać z kursów wystarczy założyć darmowe konto. Tematyka lekcji jest dość szeroko zakrojona. Zainteresowani znajdą tam zarówno samouczki do programów jak Lightroom, ale i porady dotyczące korzystania z lampy błyskowej. Kursy odnoszą się do aspektów czysto technicznych, ale sięgają również biznesowych kontekstów tej branży. Skrojone są zarówno pod klientów indywidualnych jak i małe firmy.

Akcja #Zostańwdomu nabiera tempa na całym świecie. Na szczęście nie dostajemy tylko negatywnych informacji. Kilka dni temu Netflix poinformował o obniżeniu jakości na swojej platformie, w ślad za nim szybko poszły inne VOD. To jednak niewiele względem tego, co obecnie się dzieje. Steam bije rekordy popularności na podstawie jednocześnie grających użytkowników, wszyscy po prostu siedzą w sieci. Możemy oddawać się ulubionym rozrywkom, jeśli jesteśmy zmuszeni do skorzystania z wolnego. Oczywiście warto jest też znaleźć czas na samorozwój. Propozycja od Professional Photographers of America jest ku temu świetną okazją. Warto docenić to, co robią obecnie firmy i skorzystać z danych nam możliwości. Póki koronawirus jest głównym tematem, jakim zajmują się media i jaki krąży po umysłach większości ludzi, warto jest spróbować oderwać się od tego wszystkiego, dając sobie moment na zdobycie nowych zainteresowań czy po prostu zajęcie głowy czymś dużo mniej stresującym niż szalejący za oknami wirus.

