Amazon Prime Video dla abonentów Play

Play do tej pory oferował darmowy dostęp do Amazon Prime Video na pół roku dla wszystkich swoich nowych abonentów. Teraz darmowy dostęp do tej usługi zyskali wszyscy abonenci usługi telefonicznej, telewizyjnej lub internetowej. Jeśli zatem jesteś klientem Play to wystarczy zalogować się w serwisie Play24 i aktywować promocję, a później w ciągu 30 dni dokończyć rejestrację w Prime Video. Po pół roku można bez żadnych kosztów zrezygnować z subskrypcji, która kosztuje po promocyjnym okresie 25 PLN miesięcznie. Promocja Play pozwala de facto zaoszczędzić około 12-13 PLN co miesiąc, bo Amazon pobiera przez pierwsze pół roku opłatę w wysokości 2,99 euro za miesiąc (później 5,99 euro).