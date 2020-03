Internetowy bot wstępnie „przebada” pacjentów podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem

W związku z COVID-19 pojawia się sporo pytań, a odpowiedzi… często, nawet jeśli istnieją, to są przyćmione całym zestawem niedomówień, fake newsów i opowieści dziwnej treści. A skoro infolinie przestają wyrabiać, a dostęp do informacji (o ironio) staje się coraz trudniejszy, bo nawet najwięksi przestają sobie radzić z odsiewaniem niezweryfikowanych informacji to czas poprosić o pomoc bota! W Stanach Zjednoczonych działa już Healthcare Bot, który pomoże rozwiać pierwsze wątpliwości.

Na przykład amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) właśnie uruchomiło bota weryfikującego COVID-19, który może szybko rozpoznać objawy i czynniki ryzyka dla osób martwiących się infekcją, dostarczyć informacji i zasugerować kolejny sposób działania, taki jak skontaktowanie się z dostawcą usług medycznych lub, w przypadku osób, które nie potrzebują osobistej opieki medycznej, bezpieczne zarządzanie chorobą w domu.

— czytamy w oficjalnej informacji prasowej. Na starcie bot dostępny będzie na oficjalnej stronie internetowej CDC, ale nie jest wykluczone, że w dalszej kolejności pójdzie dalej w świat.