Google właśnie wprowadził długo wyczekiwaną funkcję, która znacząco ułatwi zarządzanie inteligentnym domem – nie tylko w obrębie najbliższej rodziny, ale również współlokatorów, gości czy nawet dzieci. Nowa opcja „Member role” w aplikacji Google Home, dostępna od wersji 3.3, pozwala na precyzyjne dopasowanie dostępu do urządzeń i automatyzacji w domu, a jej wdrożenie właśnie się rozpoczęło na szeroką skalę.

Google Home w końcu z niezbędną funkcją. Użyjesz tego od razu po aktualizacji

Dotychczas, aby podzielić się kontrolą nad inteligentnymi urządzeniami, użytkownicy musieli korzystać z różnych obejść i kombinacji usług, co bywało problematyczne. Szczególnie wtedy, gdy w grę wchodziły dzieci czy osoby spoza najbliższej rodziny. Teraz wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, by zaprosić domownika, współlokatora, czy dziecko (także poniżej 13. roku życia) do zarządzania wybranymi urządzeniami lub całym domem. Co ważne, młodszym dzieciom można ustawić ograniczony dostęp, na przykład sterowania światłami, odtwarzania muzyki czy otwierania drzwi, lecz domyślnie nie mają wglądu w historię aktywności ani możliwości zmiany ustawień.

Bence Boros; Unsplash

Google Home rozróżnia teraz dwa poziomy uprawnień: Administrator oraz Członek. Administratorzy mają pełną kontrolę nad domem – mogą dodawać i usuwać użytkowników, urządzenia, zarządzać automatyzacjami i subskrypcjami. Członkowie otrzymują natomiast podstawowy dostęp, który można rozszerzyć o możliwość przeglądania historii aktywności lub zmiany ustawień, jeśli właściciel domu uzna to za stosowne.

Proces dodawania nowych osób jest intuicyjny – wystarczy przejść do sekcji: Ustawienia > Dom i dostęp > Dodaj > Członek Domu, wpisać adres e-mail i zatwierdzić zaproszenie. Osoba zaproszona otrzyma wiadomość, dzięki której dołączy do domu i uzyska przydzielone uprawnienia. Warto zaznaczyć, że nowa funkcja była wcześniej dostępna jedynie dla uczestników programu Public Preview, ale od teraz trafia do wszystkich użytkowników Google Home.

