Dodatkowe kanały telewizyjne

Ponadto wszyscy klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu z dostępem do pakietu Ipla Plus będą mogli oglądać bez dodatkowych opłat z dwóch dodatkowych kanałów: „Pakiet IPLA Plus, standardowo obejmujący pięć kanałów: Polsat News HD, Polsat News 2, Polsat Play HD, Superstacja i Polsat CafeHD, w ramach akcji #zostanwdomu został poszerzony o kolejne dwa: Disney Channel dla dzieci i FOX dla osób starszych„. Co istotne, podobnie jak w przypadku serwisu TIDAL, tutaj również nie będzie naliczany transfer danych.

Natomiast dla abonentów telewizji IPTV Cyfrowego Polsatu przewidziano tak zwane „otwarte okna”: począwszy od pakietu Mini HD, w ramach „otwartego okna”mogą oglądać dodatkowe kanały: Polsat Comedy Central Extra, FOX HD orazDisney Channel. Kanały Sundance TV, Paramount Channel HD, AXN i AXN HD są dostępne w „otwartym oknie” dla abonentów od pakietu Rodzinnego HD, Epic Drama od Familijnego HD, a AXN Black, AXN White oraz AXN Spin – od Familijnego Max HD.