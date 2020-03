Każdy pracownik szpitala lub laboratorium, który chce skorzystać z darmowych przejazdów, musi zgłosić się do FREE NOW na adres dlazdrowia@free-now.com w celu weryfikacji. Po zaakceptowaniu dostanie dostęp do specjalnego konta w aplikacji, z którego będzie mógł zamawiać przejazdy. Akcja dotyczy Warszawy, Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia. Kierowcy FREE NOW otrzymują pełną kwotę za kurs i są zwolnieni z opłat dla FREE NOW realizując kursy w ramach akcji #TaxiDlaZdrowia, ponieważ prowizja za zlecenia w usłudze “Dla Zdrowia” wynosi 0%. Kierowcy zostali także poinformowani o niezbędnych środkach ochrony i bezpieczeństwa jak konieczność dezynfekcji auta czy pozostania w domu w razie choroby. Firma wyposażyła ich w specjalne przesłony, które oddzielają kierowcę od pasażera. Pasażerowie FREE NOW również otrzymali instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, sugerujące m.in. korzystanie z płatności przez aplikację czy niekorzystanie z przejazdów w trakcie choroby. Dodatkowo FREE NOW deklaruje wsparcie służb sanitarnych w ustaleniu osób potencjalnie zarażonych dzięki cyfrowym zapisom wszystkich kursów.

Uber oferuje darmowe przejazdy pracownikom szpitali

Uber do końca maja zapewni 10 000 przejazdów dla pracowników służby zdrowia. Pierwsze kody już w tym tygodniu trafią do 17 placówek. Do dyrektorów szpitali zostaną przekazane kody promocyjne (o wartości 40 zł każdy) uprawniające do przejazdu do lub z wybranego szpitala. Kod należy wpisać do aplikacji Uber przed rozpoczęciem podróży. Kody są ważne od 24.03.2020 r. do końca maja.

Lista szpitali objętych akcją – wybrana według dostępności przejazdów za pomocą aplikacji:

1. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

2. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

4. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

5. NSSU UJ Kraków-Prokocim

6. Poradnia Chorób Zakaźnych Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

7. Oddział przyjęć Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu

Medycznego w Warszawie

8. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

9. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

10. Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu

11. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu

12. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

13. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

14. Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

15. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Oddział Kliniczny Zakaźny, Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu

16. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

17. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno – Izolacyjny i Pediatrii

Przewoźnicy chcą wspierać służby medyczne w walce z koronawirusem, próbując usprawnić im w jakiś sposób codzienność. Jednocześnie starają się w jak najlepszy sposób dostosować do zaleceń szpitali w sprawie zachowania się w tym trudnym czasie. W podobny sposób działają restauracje, oferujące pracownikom służby zdrowia darmowe posiłki. W ten sposób zareagowały już m.in. KFC czy McDonald’s.