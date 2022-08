Tajemnicze urządzenie Google pojawia się w dokumentach FCC. Na Pixelach premiery się nie skończą?

Najbardziej wyczekiwanymi urządzeniami z jesiennych premier Google bez wątpienia są nowe smartfony linii Pixel. Pixel 7 oraz Pixel 7 Pro zostały oficjalnie zapowiedziane już kilka miesięcy temu, choć ich premiera planowana jest dopiero jesienią tego roku — podobnie zresztą jak zegarek Pixel Watch. Na tym jednak jeszcze nie koniec — z ostatnich dokumentów które internetowy gigant złożył w FCC wynika, że ma on dla nas jeszcze jakieś niespodzianki w temacie urządzeń.

Tajemnicze "bezprzewodowe urządzenie" Google w dokumentach FCC

Patrząc na ostatnie zestawy plotek — raczej nie do końca wiadomo czego możemy się spodziewać. W opisie czytamy tylko, że jest to "bezprzewodowe urządzenie", choć wiemy już, że będzie zasilane akumulatorem. Nie podłączymy go bezpośrednio do prądu, ale może być ono także zasilane 5V połączeniem USB. W ostatnim czasie nie było żadnych intensywnych plotek związanych z nadchodzącymi sprzętami od nich, a prawdopodobnie nawet gdyby były... to by wcześniej wyciekły, jak to mają w zwyczaju. Kilkukrotnie byliśmy już świadkami sprzedaży (!) retailowych urządzeń wcześniej — tak sprawy miały się chociażby z jednym z ostatnich Chromecastów. Ale patrząc na opis — i portfolio firmy — można domniemywać, że będzie to nowy sprzęt z rodziny Nest. Chociaż wiadomo — trudno też jednoznacznie odrzucić takie propozycje jak chociażby nowe słuchawki Pixel Buds o których byśmy wcześniej nie słyszeli.

Cokolwiek to nie będzie — nie da się ukryć, że Google stale pracuje nad poszerzaniem portfolio swoich produktów i buduje coraz bardziej spójną linię. W nowojorskim sklepie Google trudno narzekać na brak towarów — ale nie mam złudzeń, że z każdym rokiem będzie coraz więcej ich urządzeń tworzących jeden, spójny, ekosystem.