Mapy Google doczekały się nowego, bardzo fajnego widoku

Nowa funkcja Map Google pozwoli zobaczyć nam najsławniejsze budynki w trójwymiarze i z dowolnej strony. To wstęp do nowego, immersyjnego widoku.

Mapy Google od lat służą nam jako główne źródło informacji odnośnie tego gdzie jesteśmy i w jaki sposób dotrzeć z miejsca A do B. Korzystają z nich nie tylko regularni konsumenci, ale i szereg firm, które swoje usługi nawigacyjne opiera właśnie na Mapach Google. Dlatego też jeżeli chodzi o osoby, które nie chcą, by Google zbierało ich dane, to właśnie Mapy są jedną z najtrudniejszych do zastąpienia aplikacji. Zwyczajnie żadne inne oprogramowanie (które nie należy do olbrzymiej korporacji) nie pozwala na tak precyzyjny sposób określenia najlepszych tras, czasów dojazdu i nie posiada tylu dodatkowych funkcji. A jeżeli już mówimy o funkcjach - Mapy Google niedługo będą pozwalały na kolejną rzecz.

Najsławniejsze budynki teraz z własnym widokiem w Google Maps

Każdy z nas na tym etapie zaznajomiony jest już z trybem 3D w Mapach Google. Jeżeli przełączymy na widok kuli ziemskiej i popatrzymy na Mapy w trybie satelitarnym pod kątem, całe miasta zostaną wyrenderowane w trzech wymiarach. Znaczna większość budynków oczywiście będzie wykreowana przez algorytm na podstawie zdjęć satelitarnych z różnych kątów, więc może zawierać błędy, jednak najważniejsze budowle w danym mieście zazwyczaj są dodawane ręcznie, aby stanowiły atrakcję także na wirtualnej mapie.

Jednak jakiś czas temu Apple dodało do swoich map nową funkcję, pozwalającą w dokładny sposób obejrzeć wewnątrz aplikacji najważniejsze lokacje w miejsce w pełnym 3D i z dowolnej strony.

Google nie ma chęci być gorsze i dlatego Mapy tego amerykańskiego giganta również otrzymają podobną funkcję. Jak ogłosiło samo Google, Mapy doczekają się "fotorealistycznych widoków z powietrza" (photorealistic aerial views). Na początek taki widok będzie dostępny dla 100 unikatowych budynków na całym świecie, ale oczywiście firma ma zamiar rozszerzać z czasem portfolio obiektów, które będzie można w ten sposób zobaczyć. Już na I/O Google zapowiedziało, że widok z powietrza jest pierwszym krokiem do "immersyjnego widoku", którego jako pierwszego mogą spodziewać się takie miasta, jak Barcelona, Londyn, Nowy Jork, San Francisco i Tokio.

Nowy widok wygląda w ten sposób i muszę przyznać, że prezentuje się naprawdę fajnie - chętnie zobaczyłbym jak wyglądają w nim polskie budynki, jak Pałac Kultury czy Bazylika Mariacka.

Oczywiście - wątpię, by w najbliższym czasie jakakolwiek polska lokacja miała się pojawić w Mapach Google w tym trybie. Oczywiście, nie liczę, że stanie się to w jakiejkolwiek bliskiej przyszłości - Polska dla amerykańskich firm nie jest istotnym rynkiem zbytu (Pixele wciąż nie pojawiły się u nas w oficjalnej dystrybucji). Niemniej - zmiana zdecydowanie na plus i myślę, że jeżeli ktoś lubi sobie planować podróże do innych krajów z wyprzedzeniem, bądź taż po prostu jest ciekawy, jak wyglądają najsławniejsze budowle na świecie, to ten tryb zdecydowanie przypadnie mu do gustu.

