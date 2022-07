W lutym tego roku Google zaprezentowało zmiany, jakie wprowadza do interfejsu Gmail. Choć wydawało się, że dotyczyły one wyłącznie kwestii kosmetycznych, w gruncie rzeczy mieliśmy do czynienia z zapowiedzią integracji usług pocztowych z aplikacjami Google Workspace - w szczególności tymi nastawionymi na komunikację. Google Chat, Spacer oraz Meet miały stać się integralną częścią klienta poczty internetowej w przeglądarce. Szły za tym daleko idące zmiany w pasku nawigacyjnym umieszczonym po lewej stronie. Menu to ma zapewnić wygodny dostęp do najpotrzebniejszych narzędzi i szybkie przełączanie się między pocztą, a Chatem, Spaces oraz Meet. To rozwiązanie miało sprawić, że interfejs Gmail wolny będzie od pozostałych aplikacji, a wybór tej, z której chcemy w danym momencie korzystać będzie dużo łatwiejszy.

Google zapowiedziało jednocześnie, że wraz z końcem drugiego kwartału roku nowy interfejs będzie domyślnym wyglądem dla Gmail i nie będzie od niego odwrotu. Firma przez miesiąca zachęcała do jego testowania i dzielenia się swoimi opiniami na jego temat. O wrażeniach Grzegorza z testowania nowego wyglądu możecie przeczytać w jego wpisie: Mam już nowego Gmaila. Do końca czerwca u każdego, bez opcji powrotu do starego.

Oprócz nowego paska nawigacyjnego, zmiany dotknąć miały również pasek wyszukiwania. On też ma być uniwersalny dla wszystkich usług Workspace. Pozwala on na odnajdywanie konkretnych wiadomości e-mail, rozmów na czacie, itp. bez konieczności przełączania się między poszczególnymi ekranami. I choć zapowiedzi te pojawiły się w lutym, Gmail otrzymał nowy interfejs, tak pasek wyszukiwania wciąż nie jest zintegrowany z usługą poczty elektronicznej, czatu, spaces i meet. Został jednak wzbogacony o nowe możliwości w postaci dodatkowych operatorów wyszukiwania oraz lub ikon filtrów znajdujących się pod nim. Google zapowiada także, że w niedalekiej przyszłości wprowadzone zostaną dodatkowe usprawnienia w postaci m.in. lepszego wsparcia dla tabletów, dodatkowych emoji i zaawansowanych opcji dostępności.

Nowy Gmail dla wszystkich. Google wciąż pozwala zrezygnować z odświeżonego wyglądu

Z prawie dwumiesięcznym opóźnieniem, ale nowy Gmail ma być domyślnie włączony dla wszystkich, którzy korzystają dodatkowo z aplikach Chat. Co ciekawe, mimo zapowiedzi, że po wdrożeniu nowego, zintegrowanego interfejsu nie będzie można będzie powrócić do starego wyglądu, opcja ta jest nadal dostępna. Pojawia się nawet okno formularza, w którym można napisać dlaczego rezygnujemy z odświeżonego interfejsu. Wiele wskazuje na to, że Google nie idzie w zaparte i nie zmusi użytkowników do porzucenia dotychczasowych przyzwyczajeń. Każdy, kto chce zachować dotychczasowy układ Gmaila, będzie mógł to zrobić.

Nie wiadomo jednak na jak długo będzie można wrócić do poprzedniej wersji klienta poczty elektronicznej. Jeśli więc nie podoba wam się jak Gmail wygląda w nowej odsłonie, nadal jest możliwość jego wyłączenia. Należy mieć jednak na uwadze, że może on się zmienić w dowolnym momencie i odwrotu już nie będzie. Lepiej więc przyzwyczaić się do niego już teraz, niż czuć rozczarowanie później.