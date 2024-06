Czekacie na drugi sezon Fallouta? To pytanie retoryczne — i na szczęście pojawi się on najszybciej, jak to możliwe.

Fallout rozbił bank. Serial to strzał w dziesiątkę

Fallout to wielkie zaskoczenie tego roku. Oczekiwania były ogromne, ale chyba mało kto spodziewał się tego, że zostaną spełnione aż w takim stopniu. W konsekwencji serial Amazona bez wątpienia należy do najbardziej udanych ekranizacji gier wideo, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Choć w 2024 roku twierdzenie, że brakuje takich produkcji, byłoby nieprawdziwe (przypomnijmy sobie choćby doskonałe The Last of Us na HBO), to przez lata większość takich adaptacji była ogromnym rozczarowaniem.

Kontynuacja wydawała się tylko kwestią czasu — i niedawno została oficjalnie zapowiedziana. Choć obecnie nie mamy jeszcze żadnych szczegółów dotyczących daty premiery 2. sezonu Fallouta, sama świadomość, że się pojawi, jest dla wielu wystarczająca. A teraz showrunnerzy serialu zabrali głos w sprawie tego, co dzieje się właśnie z drugim sezonem.

Drugi sezon Fallouta pojawi się najszybciej, jak to możliwe!

Showrunnerzy Fallouta, Geneva Robertson-Dworet i Graham Wagner, powiedzieli, że chcą, aby drugi sezon serialu opartego na grze Bethesdy pojawił się „tak szybko, jak to możliwe”. Przekazali, że zespół pracujący nad serialem „dołoży wszelkich starań, aby drugi sezon ukazał się najszybciej, jak to tylko możliwe”. The Hollywood Reporter dopytywał, w jakim okienku możemy spodziewać się premiery, jednak Robertson-Dworet i Wagner nie chcieli dawać żadnej deklaracji.

Showrunnerzy odpowiedzieli, że w internecie jest ciekawy zwyczaj składania niewiążących oświadczeń jako wiążących”, więc powstrzymali się od podawania konkretnych dat. To akurat uważam za bardzo mądre, bo dawanie dat jest bardzo wiążące i jeśli nie uda się ich dotrzymać, to potem pojawia się mnóstwo zbędnych pretensji. Mieliśmy tego już wiele przykładów, szczególnie w branży gier wideo. Showrunnerzy podczas wywiadu powiedzieli jednak wiele ciekawych kwestii, takich jak:

Wykonaliśmy już wiele ciężkiej pracy od pierwszego sezonu. Mamy już gotowe dekoracje, zasoby i efekty wizualne. […] Jest tak wiele rzeczy, które chcieliśmy zrobić w pierwszym sezonie i pomyśleliśmy: "To byłoby niesamowite, zróbmy to w drugim sezonie". Wydaje się więc, że jesteśmy o wiele dalej i jest to naprawdę ekscytujące i jesteśmy po prostu wdzięczni, że mamy możliwość przeniesienia na ekran wszystkich rzeczy, które nie do końca pasowały do ​​pierwszego sezonu. […] Jesteśmy podekscytowani możliwością zrobienia tego wszystkiego teraz.

Wyniki mówią same za siebie — Fallout to wielki sukces

Przypomnijmy, jakie wyniki wykręcił serial Fallout. Jak informowałem pod koniec kwietnia, najnowszą produkcję Amazona obejrzało już ponad 65 milionów widzów, co jest bez wątpienia naprawdę imponującym wynikiem. To sprawia, że serial Fallout przy starcie poradził sobie lepiej niż takie produkcje jak The Boys, Invincible czy Reacher — a to przecież też znane, doceniane i uwielbiane produkcje.

W świecie pełnym serialowych hitów i filmowych arcydzieł, znaczenie ma nie tylko to, co widzimy, ale i to, co słyszymy. Dlatego właśnie, jako wymagający miłośnik doskonałej jakości dźwięku, warto zainwestować w sprzęt audio, który odda każdy niuans ścieżki dźwiękowej, potęgując wrażenia z oglądania. Na tophifi.pl znajdziesz szeroką gamę urządzeń audio, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców. Zaproś niepowtarzalną głębię i czystość dźwięku do swojego domowego kina. Przekonaj się, jak wielką różnicę może wprowadzić w Twoje filmowe doświadczenia wysokiej klasy sprzęt audio, który pozwoli Ci usłyszeć każdy szczegół i poczuć pełnię emocji płynących z ekranu.

Źródło: The Hollywood Reporter

Artykuł zawiera linki do partnerów.