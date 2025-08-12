Rząd ochroni nas przed hakerami. Wyda na to fortunę

Rząd zapowiada rekordowe inwestycje w sektorze cyberbezpieczeństwa. To reakcja na rosnącą liczbę przypadków ataków hakerskich, których Polska doświadcza od kilku lat. Na poprawę bezpieczeństwa przeznaczone mają być gigantyczne środki

Z raportu Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa (Ministra Cyfryzacji) za rok 2024 wynika, że krajowe zespoły CSIRT odnotowały ponad 111 tysięcy incydentów, co stanowi wzrost o 23% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W 2025 roku sam CSIRT NASK rejestruje miesięcznie około 50 tysięcy zgłoszeń, z czego rzeczywistymi incydentami okazuje się średnio kilkanaście tysięcy w każdym miesiącu. Polska nadal znajduje się w czołówce najczęściej atakowanych państw w cyberprzestrzeni. Jednocześnie skuteczność działań ochronnych potwierdzają wysokie pozycje w międzynarodowych zestawieniach – m.in. 6. miejsce na świecie w rankingu „MIT Technology Review” Cyber Defense Index 2022/23 oraz 4. lokata w National Cyber Security Index.

W cyberprzestrzeni nie ma bezpiecznych przystani – obecnie ataki mogą dotknąć każdego. Dlatego Polska nie tylko reaguje, ale działa z wyprzedzeniem – wzmacniamy swoje systemy, procedury i kompetencje. Ponad 3,1 miliarda złotych, które przeznaczamy w tym roku na cyberbezpieczeństwo, to jasny sygnał: jesteśmy zdeterminowani, by być o krok przed cyberprzestępcami.

– mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Gigantyczne pieniądze na ochronę przed hakerami. Oby skuteczną

Od lat mówi się, że Polsk inwestuje w różne rozwiązania, które mają pomóc w walce z atakami. Słyszeliśmy już o Cybertarczy Rzeczypospolitej Polskiej dla instytucji i podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Łączna kwota nakładów, które zostaną na to przeznaczone to 3 mld zł. był też Cyberbezpieczny Rząd, który zakłada przeznaczenie 276 mln zł na zwiększenie cyberbezpieczeństwa instytucji publicznych. Program ten ma działać w trzech obszarach: organizacyjnym, kompetencyjnym i technologicznym.

Organizacja – planuje się przegląd oraz aktualizację, a tam gdzie to konieczne – wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dodatkowo, zaplanowano przeprowadzenie audytów takich systemów.

Kompetencje – tu przewidziano szkolenia dla pracowników organów administracji centralnej oraz organów publicznych. Szkolenia będą dotyczyć cyberbezpieczeństwa i obejmować między innymi symulowane cyberataki na użytkowników sieci i systemów informacyjnych w organizacji (na przykład tzw. phishing).

Technologie – zakłada się wsparcie zakupu i wdrożenia systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług, które służą prewencji, detekcji i reakcji na zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

Jak czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, ten rok jest rekordowy, jeśli chodzi o budżet przeznaczony na zwiększenie ochrony przed atakami w cyberprzestrzeni:

blisko 90 mln zł w dotacjach celowych – to poziom wyższy o 30% w porównaniu do 2024 roku,

blisko 40 mln zł na bieżącą działalność Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego poziomu krajowego, prowadzonego przez NASK-PIB,

355 mln zł z Funduszu Cyberbezpieczeństwa dla kluczowych podmiotów – o 68 mln zł więcej niż w 2023 roku,

ok. 860 mln zł w ramach inwestycji KPO (m.in. 271 mln zł na program „Cyberbezpieczny Rząd” oraz ponad 300 mln zł na zabezpieczenie sektora wodociągów),

1,8 mld zł z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, w tym projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” (1 474 mln zł) i „Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK” (310 mln zł).

Jak przekonuje resort, środki, o łącznej kwocie przekraczającej 3,1 mld złotych zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie administracji publicznej, samorządów i kluczowych sektorów gospodarki.