Fallout okazał się strzałem w dziesiątkę

Jak ostatnio pisał Kamil Świtalski, Fallout to bez wątpienia jedna z najbardziej udanych ekranizacji gier wideo, jakich kiedykolwiek doświadczyliśmy. I choć mówienie w 2024 roku, że takowych brakuje, byłoby kłamstwem (pamiętamy w końcu chociażby doskonałe The Last of Us na HBO), to przez lata lwia część takich podejść była ogromnie rozczarowująca.

Kontynuacja wydawało się być tylko kwestią czasu — a niedawno została oficjalnie zapowiedziana. I chociaż na tę chwilę nie mamy jeszcze żadnych konkretów związanych z datą premiery 2. sezonu Fallouta, to sama świadomość, że ten się pojawi, dla wielu wystarczy.

Fallout to wielki sukces. Tylko jeden serial Amazona obejrzał się lepiej!

Poznaliśmy wyniki, jakie w pierwsze dwa tygodnie od premiery wykręcił serial Fallout na Prime Video. Okazuje się, że najnowszą produkcję Amazona obejrzało już ponad 65 milionów widzów, co jest bez wątpienia naprawdę imponującym wynikiem. To sprawia, że serial Fallout przy starcie poradził sobie lepiej niż takie produkcje jak The Boys, Invincible czy Reacher — a to przecież też znane, doceniane i uwielbiane produkcje.

Fallout pobił więc wiele rekordów, ale nie dostał tytułu serialu, który najlepiej wystartował na Amazon Prime Video. Taki zaszczyt należy do Pierścieni Władzy, serialu, który jest prequelem Władcy Pierścieni — nie powinno więc to być wielkim zaskoczeniem, bo uniwersum stworzone przez J.R.R. Tolkiena jest uwielbiane przez miliony na całym świecie. Pierścienie Władzy po premierze we wrześniu 2022 roku obejrzało 100 milionów widzów na całym świecie, więc Fallout nie zdołał tego przebić. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku Pierścieni Władzy mówimy o wyniku z trzech miesięcy, a tutaj tylko z dwóch tygodni — kto wie, może więc jeszcze ten rekord będzie należał do Fallouta.

Źródło: X (dawniej Twitter) / Fallout