Obserwując sukces jakim cieszy się pierwszy sezon serialu "Fallout" i śledząc rozmowy z twórcami którzy opowiadają o planach na przyszłość raczej większość spodziewała się, że oficjalna zapowiedź kontynuacji jest tylko kwestią czasu. I faktycznie — nie trzeba było na nią nawet specjalnie długo czekać. Kilka dni po premierze serialu Amazon postanowił oficjalnie pochwalić się zamówieniem kontynuacji!

"Fallout" sezon 2. oficjalnie zapowiedziany!

Serwisy VOD nie dzielą się szczegółowymi danymi na temat tego jakim zainteresowaniem cieszą się ich produkcje, a przynajmniej nie robią tego od wejścia... ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jeden z największych serialowych hitów tej wiosny. Dyskusje na temat serialu w sieci nie ustają, gry przeżywają renesans, a ojciec serii oficjalnie chwali serial.

Na tę chwilę nie mamy jeszcze żadnych konkretów związanych z datą premiery 2. sezonu "Fallouta", ale prawdopodobnie przyjdzie nam na nią cierpliwie poczekać co najmniej z półtora roku. A kto wie, może nawet i więcej. No cóż, świat seriali regularnie wystawia naszą cierpliwość na próbę. Co się odwlecze, to nie uciecze — a bez wątpienia jest to jeden z tych seriali, który wymaga od ekipy ogromu nakładu pracy. Ot, chociażby ze względu na wykorzystywanie przepięknych scenografii i ograniczanie CGI do minimum.