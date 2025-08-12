Wielka aktualizacja telewizorów do Androida 14. Wiemy kto skorzysta

W końcu użytkownicy telewizorów Sony doczekali się długo wyczekiwanej aktualizacja z Androidem TV 14 (z interfejsem Google TV), która odmieni sposób korzystania z wbudowanych systemów Smart TV. Tym razem Google i Sony nie skupiają się wyłącznie na flagowych urządzeniach: nowości obejmują również bardziej przystępne cenowo serie z układami Realtek.

Aktualizacja z Android TV 14 Sony: kto skorzysta?

Nowa aktualizacja trafiła do telewizorów Bravia z chipsetami Realtek, począwszy od podstawowych jednostek HD, takich jak KD-32W825, po duże, 75-calowe modele KD-75X77L. Na liście znajdują się m.in. serie Bravia 2, X77L, X75L/K, X74L/K, X70L, X64L, W880K, W835, W830L/K, W825 oraz W820K. Pełną listę znajdziesz tutaj, ale jeśli Twój model zaczyna się od np. KD-43X75K lub KD-55X74L to możesz spodziewać się aktualizacji w najbliższych tygodniach.

Wyjątek stanowią telewizory Bravia z układami MediaTek. Te, niestety,z wciąż nie doczekały się wsparcia dla Android TV 14. Ani Google, ani Sony nie wspominają o żadnym terminie wdrożenia nowego systemu dla tych urządzeń.

Najważniejsze nowości Android TV 14

Najświeższa wersja Android TV 14 wprowadza nowe funkcje i znacząco poprawia komfort użytkowania telewizorów Sony Bravia. Wśród nich:

Tryby zużycia energii: użytkownik zyskuje możliwość wyboru między trybem niskiego zużycia energii, zoptymalizowanym oraz zwiększonym – to lepsza kontrola nad poborem prądu w domu;

Ulepszona funkcja obrazu w obrazie: jeszcze sprawniejsze wyświetlanie kilku źródeł wideo jednocześnie;

Optymalizacje wydajności: system ma działać zauważalnie szybciej nawet na telewizorach z ograniczoną niewielką ilością RAMu;

Rozszerzone funkcje smart home: poprawiona obsługa Asystenta, lepsza integracja z inteligentnymi urządzeniami, powiadomienia o połączeniach;

Dodatkowe ustawienia dostępności: m.in. korekcja kolorów, skalowanie i pogrubianie tekstu;

Ulepszenia dla graczy: tryb Gracza, niższe opóźnienia oraz wyższe częstotliwości odświeżania, które docenią entuzjaści rozrywki na dużym ekranie.

Aktualizacja Android TV 14 brutalnie pokazuje, jak bardzo rynek smart TV jest podzielony. Posiadacze Bravia na Realtek mogą już cieszyć się najnowszym systemem, natomiast użytkownicy modeli z MediaTek wciąż czekają na swój czas. Jest to temat szczególnie istotny: wiele popularnych jednostek, jak model KD-43X8000H, nadal operuje na Android TV 10, pomimo regularnych aktualizacji oprogramowania które otrzymuje.Android TV 14 z interfejsem Google TV to nie tylko kosmetyczna zmiana. To przede wszystkim poprawa wydajności, ale także nowe opcje i powiew innowacji w świecie telewizorów Sony Bravia. Niestety: póki co dostępny wyłącznie dla modeli z Realtekiem. Pozostali muszą uzbroić się w cierpliwość. Sony póki co nie zapowiedziało daty dalszej aktualizacji. Jeśli Twój telewizor jest na liście wspieranych modeli, warto sprawdzić dostępność aktualizacji - kto wie. Może wystarczy ją tylko zainstalować!