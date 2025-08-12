LEGO i Nike łączą siły. Takich zestawów się nie spodziewałem

Niemal równy rok temu LEGO poinformowało o nawiązaniu współpracy z marką Nike, która miała przynieść wiele ekscytujących projektów. Także takich, które wykraczają poza tradycyjne produkty sprzedawane przez obie firmy. Na konkrety musieliśmy długo czekać, ale właśnie zaprezentowano pierwsze zestawy, które z pewnością zainteresują fanów klocków, jak i odzieży sportowej z popularnym logo. Co przygotowano?

LEGO na początek prezentuje dwa zupełnie nowe produkty inspirowane Nike i sportowym charakterem marki. LEGO Nike Slam Dunk to nieco abstrakcyjny zestaw dla fanów koszykówki, w którym to właśnie ten sport gra pierwsze skrzypce:

Wciel się w mistrza boiska, budując ten pełen emocji model i odkrywając wszystkie szczegóły, które doprowadzą tłum do szaleństwa. Stwórz figurkę gwiazdy koszykówki z ruchomymi rękami i głową i przedstaw moment wsadu, dodając kosz, tablicę wyników, transparent i kibiców. Gdy już zbudujesz koszykarza, spersonalizuj go — wybierz dla niego fryzurę i spersonalizuj koszulkę Nike oraz buty różnymi numerami i wykończeniami.

Zestaw składa się z 809 elementów, ma 37 cm wysokości, 25 cm szerokości i 14 cm głębokości.

LEGO Nike Slam Dunk w oficjalnym sklepie LEGO kosztuje 299,99 zł, a jego oficjalna premiera zapowiedziana jest na 1 września. Warto jednak sprawdzać ofertę innych sklepów z zabawkami i klockami LEGO – istnieje duża szansa, że zestaw ten będzie nieco tańszy.

LEGO x Nike. Współpraca nabiera tempa

Drugi zestaw skierowany jest do nieco młodszych fanów LEGO i Nike, ale myślę, że nawet dorośli będą się świetnie bawić, przy jego budowaniu. LEGO Nike Dunk Trickshot składa się z 454 elementów i mierzy 16 cm wysokości, 17 cm szerokości i 13 cm głębokości:

Początkujące gwiazdy koszykówki stworzą godne podziwu tło z graffiti, a potem przejdą do zbudowania sneakera o niskiej cholewce i kosza z obręczą. Ten model jest wzorowany na kultowym fasonie Nike Dunk firmy Nike i występuje nawet w tej samej kolorystyce, co oryginalne buty. Ale to coś więcej niż tylko model buta — w wersji LEGO ma miniaturową dźwignię, którą dzieci mogą nacisnąć, aby wykonać wsad do kosza. But można też zdjąć z modelu, aby rozegrać mecz. Scenkę ożywia ekskluzywna minifigurka z dwiema różnymi głowami i bluzą z kapturem wzorowaną na kolekcji zaprojektowanej w ramach współpracy LEGO z Nike.

LEGO Nike Dunk Trickshot w oficjalnym sklepie LEGO kosztuje 179,99 zł, a jego oficjalna premiera zapowiedziana jest na 1 września. Warto jednak sprawdzać ofertę innych sklepów z zabawkami i klockami LEGO – istnieje duża szansa, że zestaw ten będzie nieco tańszy.

Współpraca między LEGO a Nike nie sprowadza się wyłącznie do zestawów klocków. Fani obu marek będą mogli też coś na siebie założyć. A wszystko w ramach kilku kolekcji odzieży, butów, czy sprzętu sportowego. Jeszcze tej jesieni w sprzedaży pojawią się buty Nike Dunk Low x LEGO. To klasyczny koszykarski model, dzięki któremu możesz zaszaleć z farbami. Te buty, w założeniu projektantów, mają być czystym płótnem z płaską, jednoczęściową cholewką i czterema parami sznurowadeł – wszystkie inspirowane klockami LEGO. W sklepach pojawią się też kurtki koszykarskie o kroju oversize w kolorze czerwonym z akcentami nawiązującymi do marki LEGO. Do tego t-shirty, skarpetki, czapki, a nawet piłki do koszykówki. Szczegóły kolekcji Nike x LEGO dostępne są w oficjalnym sklepie Nike.