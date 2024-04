Aplikacja Żabka Jush to teraz prawdziwa platforma zakupowa

Jak już kiedyś pisałem, Lite e-Commerce, jak sama nazwa wskazuje, odpowiada w Grupie Żabka za rozwój rozwiązań e-commerce i pierwszym efektem jego działań była aplikacja mobilna Żabka Jush!, dzięki której będziemy mogli zamawiać zakupy z szybką dostawą do domu. W niedawnej aktualizacji aplikacji Jush! pojawia się możliwość dowozu zakupów do wybranych punktów, które znajdziemy na mapie. Te oznaczone zieloną „pinezką” z logo usługi i nazwą — „Plener Jush”. W Warszawie zakupy odebrać można między innymi w parku fontann, pod pomnikiem Syreny, w okolicach mostu Poniatowskiego, boiska do siatkówki na Polach Mokotowskich, czy przy wejściu na plażę Praską. Jush zapewnia, że zakupy we wskazane miejsca dotrą w 15 minut.

Chociaż dla mnie osobiście zamawianie zakupów spożywczych do domu nadal wydaje się nieco abstrakcją, tak — jak podaje Żabka Jush — zgodnie z raportem „Dekada polskiego e-commerce” przygotowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej, wśród kupujących online co 3 badany regularnie robi „zwykłe zakupy” właśnie w ten sposób. Żabka Jush postanowiła więc nieco zmienić zasady gry, co sprawia, że z poziomu aplikacji Żabki Jush skorzystamy nie tylko z usługi Jush, ale od teraz także z oferty supermarketu online delio.

Żabka Jush i supermarket online delio w jednym miejscu

Jak czytamy w ogłoszeniu Żabki Jush, twórcy aplikacji zdecydowali się zaoferować jeszcze bardziej dopasowane rozwiązania do preferencji każdego. Co to oznacza w praktyce? W aplikacji Żabka Jush klienci zyskają dostęp do supermarketu online delio, co ułatwi realizację wszystkich potrzeb zakupowych i sprawi, że zamiast dwóch aplikacji, w pełni wystarczy nam tylko jedna. Twórcy Żabki Jush dumnie przekonują, że ich ambicją jest nie tylko dostosowywanie się do obecnych trendów, ale także wyprzedzanie ich i słuchanie potrzeb klientów. Maciej Nowakowski, CEO Lite e-Commerce, komentuje:

Misją naszej firmy jest tworzenie rozwiązań, które wyróżniają się na rynku e-grocery wygodą i najwyższą jakością. Obie nasze usługi - Jush i delio - spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem, co niezmiernie nas cieszy. Po bardzo dobrych wynikach w ubiegłym roku, w którym Żabka Jush urosła trzykrotnie, stawiamy kolejny krok naprzód. W ten sposób jesteśmy bliżej oczekiwaniom klientów, którym oferujemy usługę w duchu prawdziwego ultra convenience.

Kilka opcji w jednej aplikacji i promocje na „nowy start”

W nowej wersji aplikacji Żabka Jush od razu możemy wybrać, które z dwóch dostępnych usług chce wypróbować, decydując o tym na ekranie powitalnym — czy to Jush, czy delio supermarket online. Pierwsza opcja zapewnia zakupy nawet w 15 minut, ale delio — zgodnie z zapewnieniami Lite e-Commerce — również gwarantuje najszybszą dostawę spośród usług e-grocery w naszym kraju, nawet w ciągu dwóch godzin od złożenia zamówienia. Klienci będą mieli możliwość wyboru rodzaju zakupów, które aktualnie ich interesują. Po wybraniu preferowanego modelu zakupów, będą mogli przeglądać kategorie, dodawać produkty do koszyka, a następnie składać zamówienia i dokonywać płatności. Podobnie jak dotychczas, zakupy zarówno w Jush, jak i delio supermarket online będą dostępne z dostawą do domu w Warszawie i Krakowie.

Na start nowej odsłony aplikacji Żabka Jush oferuje promocje na wybrane produkty, które będą sięgać nawet 50 procent. Dodatkowo dla każdego, kto kupi coś w delio supermarket online przygotowano specjalny kod zniżkowy, dzięki któremu można zaoszczędzić aż 20 procent na pierwszych zakupach o wartości od 150 do 350 zł. Do tego na pierwsze zamówienie w Jush w aplikacji oferowane są trzy kupony rabatowe: -30%, -20% i -15% na koszyk o wartości 40-80 zł, natomiast w delio klienci, którzy złożą pierwsze zamówienie, otrzymają kupony o wartości - 30zł, -20zł i -15zł na koszyk o wartości od 150 zł. Warto więc się tym zainteresować!

Źródło: Żabka Jush