Gry wideo na przestrzeni lat ewoluowały pod każdym względem. Większość zwraca przede wszystkim uwagę na ich wygląd — choć jak pokazała indie rewolucja, to nie on jest najważniejszy. Po latach wyścigu o to kto zrobi najpiękniejszą i najlepiej ruszającą się grę, nagle okazało się że stylizowane na 8- czy 16-bitowce podbijają serca graczy. Angażują równie mocno (o ile nie mocniej), a ich produkcja nie musi kosztować kilkudziesięciu milionów dolarów.

Ale kiedy mowa o zmianach w grach wideo, to sporo też zmieniło się w kwestii ich poziomu trudności. Był czas, w którym gracze mogli sobie pozwolić na jedną grę rocznie — i ta miała wystarczać na dłuuugo. I tak długo jak nie był to tytuł typowo arcade'owy, gdzie walczyliśmy o zdobycie jak największej liczby punktów, to często poziom trudności był naprawdę wyśrubowany. W przypadku współczesnych gier sprawy mają się nieco inaczej. Chcąc trafić do mainstreamowego odbiorcy, nie można go zniechęcać na wejściu — i tu z pomocą często przychodzi kilka opcji poziomów trudności, które pozwolą dostosować poziom zabawy do własnego widzimisię. Twórcy regularnie implementują także rozmaite wskazówki jeżeli utkniemy w danej sekwencji zbyt długo, a w ekstremalnych sytuacjach: także pozwalają nam pominąć walkę czy wygrać ją nieco łatwiej. Ponadto mamy do dyspozycji także poradniki — zarówno tekstowe, jak i te wideo. Granie w gry zatem jeszcze nigdy nie było łatwiejsze i przyjemniejsze. Ale nowa opcja która trafia do konsoli PlayStation 5 ma uczynić je jeszcze mniej frustrującym.

Gracze podpowiedzą sobie jak przejść gry. Nowa funkcja trafi do PlayStation 5

Gry może stały się nieco łatwiejsze, ale niektóre wyzwania związane ze zdobywaniem trofeów wciąż potrafią spędzać wielu z nas sen z powiek — że o tytułach od FromSoftware nawet nie wspomnę. I choć z jednej strony trudno na cokolwiek narzekać, żyjemy przecież w czasach YouTube'a więc na 99,9% można podejrzeć jak poradzić sobie z danym wyzwaniem, to tak naprawdę większość z nas niespecjalnie lubi odrywać się od telewizorów. Sięganie po komputer, tablet czy telefon rozprasza i wytrąca z immersji, jednocześnie odbierając sporo przyjemności z grania. Sony doskonale o tym wie, dlatego implementuje społecznościową pomoc w grach na swoich konsolach. Jak będzie ona działać wp praktyce?

Gracze będą mogli zapisywać i udostępniać fragmenty rozgrywki i dzielić się nimi z innymi graczami. Po drodze będzie je musiał zatwierdzić moderator, a ponadto (przynajmniej na tę chwilę) będą one działać wyłącznie przy wspieranych tytułach. Dzięki temu ci którzy utkną na rozmaitych wyzwaniach będą mogli podejrzeć jak sobie z nimi poradzić krok po kroku, co będzie wzbogaceniem obecnej sekcji pomocy, za którą obecnie odpowiadają sami twórcy gier.

Nowa funkcja jeszcze w tym roku trafi do użytkowników — i jak twierdzi przedstawicielka firmy — na starcie będzie to kilka wybranych tytułów. Cel jest jednak taki, by ostatecznie trafiła do jak największej liczby tytułów dostępnych na ich platformie.

