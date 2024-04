Gry serii Fallout przeżywają właśnie drugą młodość. Po premierze serialu, fani masowo wracają do gier!

"Fallout" to bez wątpienia jedna z najbardziej udanych ekranizacji gier wideo jakich kiedykolwiek doświadczyliśmy. I choć mówienie w 2024 roku że takowych brakuje byłoby kłamstwem, to przez lata lwia część takich podejść była ogromnie rozczarowująca. Kontynuacja wydaje się być tylko kwestią czasu, ale zachwyceni przedstawionym światem widzowie... masowo powracają do pierwowzoru, czyli gier!

Renesans serii Fallout. Serial napędza zainteresowanie grami

Tych osiem odcinków pierwszego sezonu bardzo mocno zaostrzyło smak na spędzenie więcej czasu w tamtejszym świecie. Firma postanowiła ułatwić temat serwując znakomite promocje na gry, ale i bez nich prawdopodobnie sprawy miałyby się podobnie. Dwie najnowsze odsłony gry — czyli "Fallout 4" oraz "Fallout 76" trafiły do czołówki najlepiej sprzedających się gier na Steamie.

Ale bez wątpienia nie chodzi wyłącznie o cenę. Bo jak wiadomo — nasze "kupki wstydu" rosną z każdym dniem i raczej w tym temacie niewiele się na przestrzeni lat zmienia. Tutaj jednak nie ma mowy o kupowaniu "na zaś", bo statystyki Steam mówią wprost, że gracze zanurzyli się w tamtejszym świecie. W chwili pisania tego tekstu, w Fallouta 4 gra ponad 65 tys. graczy co pozwala mu znaleźć się na 12 miejscu najpopularniejszych gier. Na 22 miejscu znalazł się Fallout 76 (ponad 34 tys. graczy), zaś na 46 miejscu — Fallout: New Vegas (ponad 20 tys. graczy). A warto mieć na uwadze, że mowa tu tylko o Steamie — a przecież seria dostępna jest także na konsolach i smartfonach.

To nie jest pierwszy raz gdy widzimy takie wzajemne napędzanie się rozmaitych mediów w popkulturze. Identycznie sprawy miały się m.in. z Cyberpunkiem (po premierze znakomitego anime, znacznie zwiększyło się zainteresowanie grą) czy Wiedźminem (serial napędzał zainteresowanie grami, a zarówno serial jak i gry — książkami).