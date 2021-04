Facebook nie działa? Dziwne zachowanie serwisu w popularnych przeglądarkach

Awarie bardzo lubią Facebooka. Jeszcze kilka tygodni temu informowaliśmy Was o awarii dotykającej miliony użytkowników na całym świecie. Opanowanie sytuacji zajęło kilka godzin, ale od tamtego czasu serwis działał stosunkowo dobrze — bez większych problemów. Nic jednak nie trwa wiecznie i prędzej czy później, przy tak ogromnym projekcie, coś musi pójść nie tak. I tak się też stało — choć trwająca właśnie awaria nie dotyka wszystkich i trudno wskazać, co za nią odpowiada.

Facebook nie działa. Dziwna awaria serwisu

Zobacz też: Ogromny wyciek danych z Facebooka – ofiarami ponad 500 milionów użytkowników

Tym razem sprawa jest jeszcze dziwniejsza, gdyż nie do końca wiadomo, gdzie leży problem. Facebook u niektórych działa normalnie, u innych wyświetla pustą stronę (jak powyżej) — bez żadnego błędu czy komunikatu. Co ciekawe, sprawa dotyczy przede wszystkim pełnej wersji serwisu na komputerach. Aplikacja mobilna działa (a przynajmniej na tę chwilę) bez większego problemu, podobnie jak mobilna odsłona Facebooka: m.facebook.com. Jednak nawet na smartfonie usuwając „m” w adresie i wymuszeniu „pełnej witryny” ta nie chce się załadować. Nie pomaga usunięcie ciasteczek, pamięci podręcznej, a nawet historii.

Nie ma też znaczenia z jakiej korzystamy przeglądarki. U mnie Facebook nie działa zarówno na Safari oraz Firefox. W przypadku Chrome sprawa wygląda jeszcze inaczej. Strona ładuje się w miarę normalnie, jednak po zalogowaniu, przejściu dwustopniowej weryfikacji, wyświetlana jest pusta strona — bez względu na to czy korzystam z trybu normalnego, czy też incognito.

Podobne zgłoszenia można zaobserwować na całym świecie — odwiedzając np. Twitter wyszukując #facebookdown. W serwisie Downdetector również znajdziecie sporo zgłoszeń — te zaczęły pojawiać się ok. godziny 9:00 rano. Jednak awaria nie dotyka każdego. W redakcji, części osób, Facebook działa bez problemu, innym wyświetla się tylko w trybie prywatnym. Trzeba przyznać, że to dość dziwna sprawa. A jak u Was?