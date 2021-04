Facebook nie działa. Awaria w całym serwisie [Aktualizacja]

Przyczyny awarii są póki co nieznane. Możliwe że przyczyną awarii są jakieś prace serwisowe, bądź też uszkodzenie samych serwerów, tak jak miało to miejsce niedawno w przypadku OVH. Jeżeli tylko uda się ustalić, co jest przyczyną awarii i jak długo będzie ona trwała – zaktualizujemy wpis. Trzeba też nadmienić, że nie jest to pierwsza duża awaria Facebooka w ostatnim czasie – w poprzednich miesiącach często zdarzało się, że internauci nie mogli komunikować się chociażby przez messengera. To może wskazywać na problem z uszkodzeniem któregoś z serwerów. Doniesienia pokazują jednak, że problemy mają internauci z całego świata.

Aktualizacja 23:45

Liczba zgłoszeń rośnie lawinowo. W ciągu 15 min. z 3 tysięcy zrobiło się ich ponad 25 tys. Pokazuje to, że skala problemu jest naprawdę rozległa. Wciąż nie ma informacji, co spowodowało awarię. Część internautów zapewne wykryje problem z opóźnieniem, ponieważ komunikator Messenger działa bez zarzutu.