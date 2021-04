Ogromny wyciek danych z Facebooka – ofiarami ponad 500 milionów użytkowników

Ostatnie informacje mówią o danych 533 milionów użytkowników. Skoro już doszło do takiego wycieku, warto wiedzieć jakie dane zostały skradzione i udostępnione dalej. Tutaj są dobre i złe wiadomości. Złe są takie, że wyciek dotyczy ogromnej bazy użytkowników, z której wyciągnięto imiona, nazwiska, płeć użytkowników, stan cywilny, zawody, adresy e-mail, numery telefonów oraz informacje o lokalizacjach właścicieli kont. Do tych dobrych (a przynajmniej lepszych) niewątpliwie należy zaliczyć fakt, iż pośród danych nie ma haseł oraz numerów kart płatniczych, które część użytkowników ma podpiętych do swoich kont. Całkiem pocieszające jest także to, że pula informacji które trafiły do sieci nie składa się z najświeższych informacji na temat użytkowników. Prawdopodobnie wszystkie one zostały zdobyte w wyniku błędu, który został naprawiony już w 2019 roku — dotyczą zatem informacji sprzed kilku lat. Ze względu jednak na charakterystykę tych informacji – prawdopodobnie wciąż są one w wielu przypadkach aktualne. Adresy e-mail, imiona i nazwiska czy numery telefonów nie są zmieniane zbyt często, prawda?

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021