Facebook na metaverse wyda... 1/4 swojego przychodu. Co roku!

Facebook na budowę metaverse będzie przeznaczał 10 mld dolarów rocznie. To 1/4 jego przychodu.

O Faebooku ostatnio jest głośno jak chyba nigdy dotąd. Społecznościowy gigant targany jest przez wyrastające jak grzyby po deszczu afery. O braku poszanowania dla danych i prywatności użytkowników już prawie nikt nie mówi, bo wszyscy przeszli nad tym do porządku dziennego, jednak ostatnio uwagę przyciągnęły chociażby takie kwestie jak wpływ Instagrama na zdrowie psychiczne nastolatków, faworyzowanie przez Facebooka konkretnych osób nawet o bardzo skrajnych opiniach czy też - poważne awarie które pokazały ludziom, że warto korzystać z alternatywnych komunikatorów. W świetle tych wydarzeń nieco przerażające jest to, że odpowiedzią Facebooka na to wszystko ma być jego największa inwestycja w dziejach. Chodzi oczywiście o budowę tzw. "metaverse".

Hejt hejtem, ale Facebook dalej zarabia krocie

Czym jest metaverse i co Facebook zamierza z nim zrobić dowiemy się już w ten czwartek na konferencji Connect. Niemniej, ma to być bardzo duży projekt, który z czegoś trzeba sfinansować. Wydawać by się mogło, że nie ma więc gorszego momentu na takie pomysły, ponieważ w kontekście ostatnich skandali (i chociażby nowej polityki prywatności od Apple) przychód Facebooka powinien pójść na dno niczym betonowa łódź podwodna. Tymczasem nie tylko tak się nie stało, ale miała miejsce rzecz wręcz przeciwna - przychody firmy wzrosły.

Jak donosi BusinessInsider, W ostatnim kwartale firma stojąca za największą siecią społecznościową zanotowała wzrost przychodów do poziomu 9,2 miliarda dolarów, co jest ogromnym wzrostem względem 7,8 miliardów w analogicznym kwartale zeszłego roku. Same wpływy z biznesu reklamowego poszły w górę o 33 proc. Jeżeli więc myśleliście, że tak błahe sprawy jak kryzys wizerunkowy na praktycznie wszystkich frontach są w stanie zachwiać Facebookiem, jesteście w błędzie

Teraz te pieniądze pójdą na budowę metaverse

W tym samym raporcie finansowym Facebook przyznał, że Reality Labs, które powołał do życia by pracowały właśnie nad stworzeniem metaverse będą pochłaniały około 10 mld dolarów każdego roku. Patrząc, że mniej więcej tyle właśnie Facebook zarobił w jeden kwartał, będzie to oznaczało, że 1/4 rocznych zysków platforma będzie inwestowała w swój nowy projekt w którym zatrudnione ma być ponad 10 tys. osób.

Do czasu konferencji możemy tylko spekulować, czym wspomniany metaverse ma być. Już teraz Facebook skupia się na tym, by jak najdłużej zatrzymać użytkownika na stronie, więc jego zapowiedzi o "nowym internecie" są jednocześnie ekscytujące i bardzo, bardzo niepokojące.

Jak myślicie - czego dowiemy się w czwartek?

Źródło