Facebook mógłby dla mnie zniknąć. Jest kilka „ale”…

Facebook rzeczywiście zaczął sprawiać, że czułem się coraz gorzej. Będąc świadom swojego nieciekawego położenia, dobijałem się tym, że – cholera, inni mają w tym momencie lepiej. Do tego informacje dotyczące pandemii, poirytowanie z powodu fake newsów (które, ile bym nie sprzątał na Facebooku – i tak atakowały mój newsfeed) oraz wypowiedzi osób, które powielają nieprawdziwe informacje dotyczące koronawirusa, szczepionek i tak dalej. Nie zazdrościłem tym, którzy mają lepiej: nie należę do osób, które plują na widok gościa w drogim samochodzie. Z reguły cieszę się razem z takim człowiekiem, że może sobie jeździć fajną, mocną maszyną.

Ale zwyczajnie miałem poczucie, że stoję w miejscu – a właściwie, to że się cofam. Problemy w tle przytłoczyły mnie tak bardzo, że ograniczone socjalizowanie się w ramach platformy społecznościowej zwyczajnie mnie bolało. Ale i tak to robiłem, bo nie byłem w stanie robić coś innego – poza pracą, jedzeniem, spaniem (i tak w kółko). Teraz na szczęście się pozmieniało i zwyczajnie uznałem, że Facebook nie jest mi do życia potrzebny. Do pracy tak. Do komunikacji mam Messengera, ale raczej odgraniczam komunikator od głównego kanału społecznościowego jakim jest serwis Zuckerberga. Jeżeli wchodzę na Facebooka z komputera, to już tylko po to, aby ogarniać fanpage’e. Nikomu nic nie lajkuję, nikogo nie obserwuję, sam bardzo rzadko cokolwiek tam umieszczam. Chyba, że istnieje taka potrzeba.

Facebook sam w sobie nie daje mi kompletnie nic

Zaangażowanie w medium społecznościowe trwa tak długo, jak długo człowiek odczuwa przyjemność z przebywania tam. Ostatnio na poważnie przeniosłem się na Twitterze i tam buduję bazę osób / mediów / marek, które chcę czytać. Mogę tam wrzucać wszystko – od zdjęć samochodu, szeroko rozumianego „lolcontentu” aż po wypowiedzi na poważne tematy. Czuję się tam dużo bardziej swobodnie niż na Facebooku – mało tego, nie czuję się atakowany przez materiały, których widzieć po prostu nie chcę. Nie podoba mi się sposób przekazywania treści danego konta – po prostu go nie obserwuję. Inni robią to samo – wszystko jest dobrze poukładane. Pewnie, zamykam się tym samym w pewnej bańce informacyjnej, ale spokojnie: wychodzę również poza nią i sprawdzam, co dzieje się wśród innych grup – chociażby po to, żeby zrozumieć ich punkt widzenia. Wbrew pozorom, na Twitterze nie jest to szczególnie trudne.