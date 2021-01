Czy wielkie firmy IT są stronnicze? Muszą być. Każdy jest stronniczy

Dolina Krzemowa. Nie mówię o samym obszarze, bo on będzie nas mniej interesował. Spójrzcie na środowisko społeczne ludzi, którzy „należą” do Doliny Krzemowej. To ludzie zazwyczaj z dużym kapitałem intelektualnym, piastujący wysokie stanowiska, dobrze zarabiający i pracujący w naprawdę fajnych firmach. Moja narzeczona miała okazję wizytować kampus Google i po prostu się zakochała. Myślę, że ona pasuje do tego środowiska jak mało kto. Zasadniczo jestem w stanie stwierdzić, że i ja w tym miejscu bym się odnalazł. Niemniej, Kochani – w Rzeszowie mi jest dobrze i najpewniej tu umrę. Choćby to miało być za kilkadziesiąt lat. Nie chodzi mi jednak o to, czy dobrze by mi się żyło w Dolinie Krzemowej przy założeniu, że mam kasę na to, żeby kupić tam dom (musiałbym sprzedać duuuuuuużo nerek – ma ktoś?) albo przynajmniej wynajmować coś sensownego. Mieszkanie w samochodzie jest fajne, o ile to jest Volvo V70. Złożysz tylne siedzenia, wstawisz materac i jest mega. Ale to pewne ekstremum – doskonale wiem o tym, że jest rzesza ludzi mieszkających w samochodach, bo Dolina Krzemowa jest droga jak jasna cholera. Nawet przy wysokich zarobkach, jakie oferuje.

Wróćmy jednak do społeczeństwa, które tworzy Dolinę Krzemową. Rzecz jasna nie jest ono jednorodne. Skoro mówimy jednak o gigantach technologicznych, to musimy sobie powiedzieć jedno – „Big Tech”, jak teraz nazywa się umowne zrzeszenie największych firm działających w IT – łączy pewna bańka. Dla uproszczenia stwórzmy pewne pojęcie – bańka ideologiczna. W takowej bańce operują ludzie o podobnych lub kompatybilnych ze sobą poglądach, którzy w kontaktach interpersonalnych będą się rozumieć, posiadają pewne wspólne tematy, zainteresowania, konsumują podobne treści kultury oraz łączą ich pewne czynniki socjoekonomiczne. Widzicie, za każdą bardzo dużą firmą technologiczną, potocznie nazywaną „gigantem”, stoją ludzie. To managerowie wysokiego szczebla, ścisła kadra zarządzająca. Coś tych ludzi na pewno łączy.

W przypadku owego „Big Tech”, jak widać doskonale na wielu przykładach z ostatnich lat, hołduje się szeroko pojętej tolerancji. Gdy pojawia się jakiś akt rasizmu, który mocno oddziałuje na media, społeczeństwo – firmy te ostro się temu sprzeciwiają. Fakt, rasizm jest zły. (szkoda tylko, że pomijają one z pewnych powodów kwestię rasizmu, który dotyczy… białych) Osoby nieheternonormatywne, transseksualne (i inne, nie jestem ekspertem od tego tematu, więc wybaczcie mi ignorancję) są bardzo mile widziane w tej bańce. Również dobrze. Dla tych ludzi istotny jest samorozwój oraz szeroko pojęta kreatywność – czy to w kontekście rozpatrywania idei społecznych, czy też pracy. Hołduje się modelowi wykonywania obowiązków w sposób mądry, a nie okupiony ciężką pracą (choć nie zawsze da się to tak rozgraniczyć…). Istnieje w tej bańce wręcz kult nowych technologii, które są w stanie zmieniać rzeczywistość, która nas otacza: czynić różne nasze aktywności dużo prostszymi, przyjemniejszymi.

Podsumujmy uczestników tej bańki ideologicznej / społecznej: