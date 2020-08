Facebook Messenger będzie najpopularniejszy – zaczyna wchłaniać inne czaty

I tak od najnowszej aktualizacji, Instagram pożegna swój własny czat na rzecz właśnie Messengera. Osoby, do których trafi najnowsza aktualizacja w miejscu charakterystycznego, papierowego samolociku zobaczą ikonkę czatu Facebooka. Ekran główny również będzie zapowiadał zmiany.

Z tego co nam wiadomo, sama główna funkcja, czyli możliwość rozmowy z osobami korzystającymi z Facebooka, jeszcze do końca nie działa, ale to ponoć ma być tylko kwestią czasu. Od testów tej funkcjonalności zależy bardzo dużo, ponieważ nie ma co ukrywać, że kolejny w kolejce do integracji jest WhatsApp. Oczywiście, zakładanie, że wśród użytkowników nie ma „dubli” czyli osób używających obu czatów, które po integracji staną się jednym, jest bardzo naiwne. Jednak połączenie 2 miliardowej bazy WhatsAppa z 1,3 miliardową bazą Messengera sprawi, że produkt Marka Zuckerberga jeszcze bardziej odskoczy każdemu, kto chociażby myślał o tym, by mu zagrozić.

Źródło