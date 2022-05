Facebook wyłączy funkcje pomagające wyszukać znajomych w okolicy

W kwietniu 2014 roku Facebook zaprezentował funkcję „Znajomi w pobliżu”. Ficzer ten miał na celu łatwiejsze lokalizowanie znajomych, którzy – jak sama nazwa wskazuje – znajdowali się w pobliżu. Aktualizacja trafiła do polskich użytkowników po 18 miesiącach i w zasadzie nigdy nie cieszyła się szczególną popularnością. Facebook po 8 latach zdecydował się w końcu na uśmiercenie tej niezbyt użytecznej funkcjonalności.

Facebook nie będzie już za Ciebie szukał znajomych

Idea „Znajomych w pobliżu” była dość prosta. Użytkownik Facebooka musiał mieć stale włączoną lokalizację a jeśli jego znajomy znajdzie się w okolicy, to obydwoje otrzymają stosowne powiadomienie.

Miało to rzekomo ułatwić organizowanie spontanicznych spotkań, jednak dobrze wszyscy wiemy, że bardziej z tej opcji cieszyły się podmioty marketingowe. Co ciekawe nie są to jedyne funkcje lokalizacyjne, które Facebook chce wyeliminować w najbliższym czasie. Platforma Marka Zuckerberga planuje także pozbyć się historii lokalizacji, jej działania w tle podczas użytkowania apki i alertów z nią związanych. Mimo to Facebook nie ma zamiaru zrezygnować z gromadzenia danych lokalizacyjnych na potrzebę „innych doświadczeń”. To byłoby zbyt piękne.

Dlaczego Facebook podjął taką decyzję? Tego platforma nie wyjaśnia. Można jednak przypuszczać, że regulacje i nacisk ze strony UE mają z tym coś wspólnego. Facebook już od dłuższego czasu zmaga się z wieloma problemami prawnymi, w tym rozprawami o naruszenie prywatności użytkowników. Alerty i funkcjonalności oparte na lokalizacji mają być dostępne do 31 maja 2022. Po tym czasie zostaną usunięte. Jeśli więc nigdy wcześniej nie korzystałeś ze „Znajomych w pobliżu”, to masz właśnie ostatnią szansę. Pozostałe trzy osoby z pewnością się ucieszą.

