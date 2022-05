Facebook wycofuje się z podcastów

Ciężko jednak brać w pełni poważnie zdanie firmy, która inwestuje praktycznie wszystko w metaverse - technologię niemogącą się rozkręcić, oraz firmy, która przeżywa najgorszy okres od początku swojego istnienia. Mimo wszystko, sposób realizacji swojej decyzji jest wyjątkowo nieelegancki.

Od 3 czerwca Facebook przestanie oferować obsługę podcastów na swojej platformie. Już w tym tygodniu użytkownicy nie będą mogli przesyłać nowych treści, a Soundbites i centrum audio zostaną wkrótce całkowicie wycofane. Bloomberg donosi, że decyzja wyszła na jaw tylko dzięki notatce udostępnionej przez Facebooka swoim partnerom. Ten sam dokument stwierdza, że Facebook nie ma zamiaru oficjalnie ostrzegać użytkowników o tym posunięciu - co jest naprawdę kiepskim posunięciem.

Powód takiej decyzji? Podcasty nie były “znaczącym doświadczeniem”

Rzecznik Mety potwierdził wszystkie informacje Bloombergowi i przyznał, że długoterminowy plan firmy to „skoncentrowanie się na najbardziej znaczącym doświadczeniu”. Czyli, biorąc pod uwagę obecny obraz platformy, Rolkach z filmikami wyciągniętymi z TikToka i nadal raczkującym metaverse?

Meta nie radzi sobie ostatnimi czasy najlepiej i niestety nic nie wskazuje, żeby sytuacja miała ulec zmianie - a tego typu deklaracje rzecznika firmy wołają o pomstę do nieba. Podcasty są kiepskim doznaniem, więc zostają bez ostrzeżenia usuwane - za to metaverse i verticale mają się wspaniale.

Całkowite wycofanie się z podcastów pokazuje problemy Mety

Niespełna rok temu Facebook postanowił wejść na rynek podcastów, który od dłuższego czasu jest dość zatłoczony. Firma Marka Zuckerberga zrobiła taki krok, oferując mnóstwo usług audio. Jak widać, to nie wystarczyło.

I ciężko się dziwić. Czasy, kiedy wszystko od Facebooka było ciepło przyjmowane już dawno minęły, co zauważa sam Zuckerberg. Facebook zwyczajnie nie był w stanie konkurować ze Spotify czy Apple Podcasts, nie oferując niczego innowacyjnego - a oczywiście tego nie zrobił.

Meta odnosi zatem porażkę na kolejnym gruncie, chociaż od samego wyłączenia usługi podcastów, gorsze jest tłumaczenie, dlaczego to zrobili. Jestem jednak święcie przekonany, że jest to “znaczące doświadczenie” - co pokazuje popularność i słuchalność podcastów na całym świecie.

Źródło: Bloomberg