Meta winna naruszeniu RODO. Zapłaci 17 milionów grzywny

Firma matka Facebooka ewidentnie lubi wydawać pieniądze na kary nałożone przez europejskie komisje. Pieniądze, które Meta przeznacza na regulowanie grzywn przyprawiają o zawroty głowy. W lutym głośno było o zbiorowym pozwie wymierzonym w platformę Facebook za nielegalne śledzenie użytkowników naruszające prawo federalne. W ramach ugody Meta zapłacić miała 90 milionów dolarów. Chwile wcześniej brytyjski urząd ochrony konkurencji nałożył na firmę Zuckerberga 1,5 miliona funtów kary za złamanie zasad ochrony konkurencji podczas przejmowania serwisu Giphy. Przyszedł czas na kolejny podmiot, który chce wyciągnąć od Meta niemałą sumkę. Tym razem jest to Irlandzka Komisja Ochrony Danych (DPC).

Meta naruszająca zasady prywatności to kura znosząca złote jaja

Oskarżenia pod kątem Mety dotyczą 12 naruszeń danych związanych z RODO, o których irlandzki organ został poinformowany już w 2018 roku. Według komisji Meta naruszyła kilka artykułów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Firma nie posiadała odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, niezbędny do zademonstrowania wdrożonych środków bezpieczeństwa danych. Konsekwencją jest grzywna w wysokości 17 milionów euro (18,6 milionów dolarów).

Rzecznik Meta broni się w wypowiedzi dla Engadet, mówiąc, że DPC nałożył grzywnę za braki w wymaganej dokumentacji (które notabene już uregulowano), a nie za luki w ochronie danych użytkowników.

Wydawać by się mogło, że liczne grzywny i kary mogą poważnie uszczuplić budżet Meta. Nic bardziej mylnego. Jeśli weżniemy pod uwagę fakt, że firma w samym tylko ostatnim kwartale zarobiła aż 32,6 miliardów dolarów, to okaże się, że dla Zuckerberga to zaledwie drobniaki. Choć trzeba przyznać, że Meta to, tak czy siak, niezła skarbonka. Wracając na chwile do grzywien, wspomnę jeszcze o 267 milionach kary, którą ten sam Irlandzki organ nałożył na przedsiębiorstwo za nieprzestrzeganie zasad RODO przez należącą do Meta aplikację WhatsApp.