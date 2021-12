Czym jest metaverse? - pytacie w ostatnich tygodniach, bo słowo to odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Odpowiedzi przynosi Robert Bednarski - dyrektor Meta (wcześniej Facebook) na Europę Środkowo-Wschodnią.

O metaverse mówili chyba wszyscy w ostatnich kilku tygodniach, co było następstwem wizji nakreślonej przez szefa Meta (wcześniej Facebook) Marka Zuckerberga, który przedstawił plan rozwoju następnej dużej rzeczy (next big thing). Ma to być rewolucja na miarę Internetu i rozwoju rozwiązań mobilnych, ale dziś chyba nadal trudno wielu osobom odnaleźć się w tym wszystkim, dlatego w tym odcinku podcastu rozmawiamy o podstawowych i bardziej zaawansowanych pojęciach związanych z Metaverse.

Robert Bednarski - dyrektor Meta na Europę Środkowo-Wschodnią

Gościem podcastu jest Robert Bednarski - dyrektor Meta (wcześniej Facebook) na Europę Środkowo-Wschodnią, z którym dyskutujemy o różnicach pomiędzy AR, VR, metaverse i nie tylko. Poruszamy kwestie możliwości i potencjału nowych technologii, które wkrótce mogą być kluczowymi narzędziami dla wielu osób. Nie brakuje też wątpliwości i obaw, a także innych chętnych do wspólnego budowania metaverse. Czy w takim razie nie będzie to jedynie produkt/usługa tylko od Meta (wcześniej Facebook)? Mamy nadzieję, że po wysłuchaniu odcinka wszystko lub większość zagadnień będzie jasna.

Czym jest Metaverse? Pytamy o źródła w firmie Meta (wcześniej Facebook)

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: