Ciemny motyw w aplikacji Facebooka

O dostępności ciemnego motywu w aplikacji mobilnej serwisu mówi się dawna, a pierwsze informacje sięgają wiele miesięcy wstecz. Od tamtej pory użytkownicy aplikacji na Androida, a później iOS-a otrzymali ciemny motyw na swoich urządzeniach, ale… nowość nie była wprowadzana masowo, lecz tylko u wybranych osób.

Ciemny motyw na każdej stronie – super nowość zmierza do Chrome’a

Mnie omijała szerokim łukiem i to na każdym urządzeniu. Wczorajszego wieczora, gdy system automatycznie aktywował mi tryb ciemny mający wpływ na wygląd systemu oraz wielu aplikacji firm trzecich, zauważyłem że to samo spotkało Facebooka. Niektórzy już od dłuższego czasu dysponują ciemnym motywem, ale ten zupełnie znikąd pojawił się na moim iPhonie dopiero wczoraj. Choć nie jest to naprawdę ciemny motyw, na jaki liczyli niektórzy mając nadzieję, że tło faktycznie będzie czarne, to muszę przyznać, że efekt końcowy jest naprawdę niezły. Z mojej perspektywy jest to chyba ich największe osiągnięcie na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, bo faktycznie zmienia to, jak używam Facebooka i czyni korzystanie z aplikacji przyjemniejszym.

Aplikacja Facebook z ciemnym motywem na iOS