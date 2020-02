Ciemny motyw ma dwa zasadnicze plusy. Po pierwsze pozwala zaoszczędzić nieco energii smartfonom, ponieważ ekrany OLED zużywają jej mniej, gdy nie muszą podświetlać wszystkich pikseli. Zaś drugim atutem jest łagodniejszy dla wzroku interfejs – jasne tła potrafią drażnić oczy i to nie tylko w ciemnych warunkach, dlatego możliwość pozbycia się go bywa bardzo pomocne. Znam osoby, które po aktywacji ciemnego motywu w iOS 13 nie wróciły do jasnego wyglądu systemu. Mnie też zdarza się go używać nawet w ciągu dnia, jeśli zmuszą mnie do tego okoliczności.

Niestety, nawet jeśli wszystkie aplikacje, z których korzystacie, będą posiadały ciemny motyw, to strony internetowe, które przeglądacie rzadko bywają przygotowane w ten sam sposób. Nadal przodują jasne interfejsy, choć oczywiście powoli się to zmienia. Jestem jednak przekonany, że nie wszystkie serwisy się na to zdecydują, dlatego nic dziwnego, że właściciele przeglądarek chcą wziąć na siebie odpowiedzialność za dostosowanie wyglądu witryn www.

Ciemny motyw dla stron w Chrome

Zrobiła to już Opera (tryb nocny), a teraz przyszedł czas na mobilnego Chrome’a. Ciemny motyw w aplikacji pojawił się już w wersji na iOS-a i Androida, ale tylko w przypadku tego drugichrome ego możecie przetestować tryb ciemny dla stron www. Jest on testowany w Chrome Canary , gdzie musicie się udać do sekcji chrome://flags, a następnie odnaleźć flagę „Darken websites checkbox in the themes Settings”. Wtedy przechodzicie do ustawień, sekcji z motywem i uruchamiacie opcję „Darken websites”. Skutki działania tej opcji mogą być różne, ale generalnie przeglądarce udaje się rzekomo dobrze poradzić z przyciemnieniem tła.

Powyższe instrukcje odnoszą się do Chrome Canary dla Androida i desktopowej wersji na Windowsa i macOS.

Źródło, obrazek: mspoweruser (1, 2)