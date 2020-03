Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Nareszcie na WhatsAppie wylądował ciemny motyw. O tej opcji mówiło się już od dłuższego czasu. Nieliczni mieli okazję już ją widzieć. Wreszcie koniec tych zapowiedzi i zabaw w kotka i myszkę. Ciemny motyw dostępny jest dla wszystkich posiadaczy Androidów i urządzeń z iOS-em.

WhatsApp z ciemnym motywem

Ekipa WhatsAppa przyznaje, że zależało im przede wszystkim na zmniejszeniu zmęczenia oczu ich użytkowników w warunkach słabego oświetlenia. Właśnie dlatego ciemne obszary nie są całkowicie czarne. W trakcie testów twórcy doszli do wniosku, że kontrast czerni i bieli również zbyt mocno męczy oczy. Nie chcieli wchodzić z deszczu pod rynnę. Stąd decyzja o wybraniu ciemnoszarego tła. Oczywiście nie zabrakło też paru innych barw, które służą wyróżnieniu najważniejszych informacji.

Nieco inaczej aplikacja wygląda na smartfonach z Androidem, nieco inaczej na tych z iOS-em. Twórcy chcieli dopasować estetykę i kolorystykę do systemu, na którym będzie wyświetlana aplikacja. Trzeba przyznać, że całość wyszła im całkiem nieźle. Ciemne motywy stają się coraz popularniejsze i coraz to więcej użytkowników chce móc z nich skorzystać. Faktycznie, zawsze dużo lepiej mieć jakiś wybór. Sama również bardzo chętnie korzystam z ciemniejszych opcji, jeśli są dostępne w danej aplikacji. Po używaniu jednej ciemnej apki, przejście do tych jasnych bywa męczące i drażniące. Szybko przyzwyczajamy się do konkretnych motywów i odchylenia od normy nam przeszkadzają. Wygląda na to, że coraz to większa liczba aplikacji będzie musiała zdecydować się na zaimplementowanie ciemnego motywu, aby nie pozostać w tyle za konkurencją, drażniąc jednocześnie własnych odbiorców. Bardzo mnie ta tendencja cieszy i trzymam kciuki, że już niedługo to Facebook i Messenger pokażą, na co ich stać. Wersja beta Facebooka na komputery jest od jakiegoś czasu dostępna dla wybranych użytkowników. Dodano do niej wybór ciemnego motywu. Tylko czekać, aż podobnie stanie się w wersji mobilnej.

Źródło: TheNextWeb