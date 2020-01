Ostatnia prosta: ciemny motyw Facebooka i WhatsApp na Androida prawie gotowe!

Nie możecie się już doczekać ciemnych motywów w aplikacji Facebooka i WhatsApp? Dobre wiadomości są takie, że są one bliżej niż kiedykolwiek. Złe: konkretne daty premiery wciąż nie padły.

Facebookowej drogi ku ciemnym motywom ciąg dalszy. Ta, odnoszę wrażenie, niekończąca się przygoda trwa już zdecydowanie zbyt długo. Ale jeżeli należycie do grona użytkowników którzy nie mogą się już doczekać dnia w którym po uruchomieniu aplikacji do obsługi najpopularniejszego serwisu społecznościowego i komunikatora WhatsApp nie będzie oślepiał ich blask tamtejszych apek, to mam dla was dobre wiadomości. Idzie nowe!

Ciemne motywy dla Facebooka i WhatsAppa coraz bliżej — to już ostatnia prosta?

Jak wiadomo wprowadzanie zmian w aplikacjach od Facebooka potrafi przeciągać się długimi miesiącami. Najpierw nieśmiałe próby na niewielkiej grupie wybrańców, po dopracowaniu kolejnej partii szczegółów — udostępnienie ich kolejnemu gronu szczęściarzy. A później bezpośrednia implementacja w wersji beta, dostępnej dla jeszcze szerszego grona odbiorców. No i właśnie: Facebook nareszcie zaliczył już tę drugą fazę. Coraz większe grono użytkowników ma dostęp do ciemnej wersji serwisu w mobilnej aplikacji na Androidzie. Jak ona wygląda w praktyce, można podejrzeć na poniższych zrzutach: