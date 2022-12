Facebook idzie na ugodę. Cambridge Analytica kosztować ich będzie setki milionów dolarów

Jak informuje serwis Reuters - firma Meta, właściciel Facebooka - zdecydowała się na podpisanie ugody w sprawie, która za serwisem społecznościowym ciągnie się od wielu lat. Kto w 2018 r. zrezygnował z konta na Facebooku, ten doskonale wie, że chodzi o sprawę i aferę Cambridge Analytica. Firma analityczna uzyskała dostęp do danych użytkowników, a serwis nie zrobił nic, by temu zapobiec. Na przestrzeni lat mieliśmy wiele spraw, postępowań i kar wymierzonych przeciwko obu firmom. W tym śmiesznie niskie kary od brytyjskiego komisarza ds. informacji? 500 tys. funtów dla potężnego giganta technologicznego to "drobne".

Sprawa ciągnie się do dzisiaj i minie jeszcze dużo czasu zanim każdy o niej zapomni - choć z pewnością nie jest to temat, który towarzyszy każdemu użytkownikowi Facebooka każdego dnia. Tym bardziej, że serwis stara się nam przypominać, że do tego typu zdarzeń już nie dojdzie. Z drugiej jednak strony, w 2020 r. doszło do podobnej sytuacji, jednak wszyscy byli już chyba zbyt znieczuleni, by się tym przejmować.

Cambridge Analytica kosztować będzie Zuckerberga 725 mln dolarów ugody

Wracając jednak do samej ugody. Związana jest ona z pozwem zbiorym przeciwko firmie Meta - właścicielowi Facebooka i dotyczy ona sprawy Cambridge Analytica i bezpieczeństwa danych milionów użytkowników. Warto tu zaznaczyć, że mamy do czynienia z największą ugodą, jaka kiedykolwiek została osiągnięta w pozwie zbiorowym dotyczącym prywatności danych. Kwota, na którą przystali prawnicy Meta, jest również największa, jaką firma zapłaci za rozwiązanie tego typu pozwu.

Ta historyczna ugoda zapewni znaczącą ulgę w tej złożonej i niespotykanej wcześniej sprawie dotyczącej prywatności

- mówią prawnicy powodów. Co ciekawe, Meta w porozumieniu prowadzącym do ugody nie przyznała się do winy. Przedstawiciele firmy zaznaczyli jednak, że podpisanie ugody leży w najlepszym interesie społeczności i akcjonariuszy. O tym, czy zostanie ona zatwierdzona zdecyduje teraz sąd w San Francisco. Jeśli wyrazi on zgodę, Meta będzie miała do zapłacenia rekordową kwotę za naruszenie bezpieczeństwa danych użytkowników. Firma podkreśla też, że w ostatnich latach mocno zmieniła swoje podejście do zarządzania danymi oraz tym, że to właśnie bezpieczeństwo użytkowników powinno być najważniejsze. Szkoda tylko, że musiało dojść do tego, gdy Facebook przyłapany został na gorącym uczynku.

W ciągu ostatnich trzech lat zrewidowaliśmy nasze podejście do prywatności i wdrożyliśmy kompleksowy program jej ochrony

- możemy przeczytać w oświadczeniu przedstawicieli firmy Meta w sprawie zawartej ugody.

Już wcześniej Meta musiała zapłacić sporo za sprawę Cambridge Analytica. Mowa tu m.in. o 5 miliardach dolarów kary nałożonej przez Federalną Komisję Handlu - tę samą, która w ostatnim czasie przygląda się poczynaniom firmy Microsoft w sprawie przejęcia studia Activision Blizzard. Meta zapłaciła także 100 milionów dolarów kary nałożonej przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd za wprowadzanie w błąd inwestorów.

