Meta zamyka następny projekt. Ten pomysł Zuckerberga miał być "Super", ale nie wyszło

Meta anuluje kolejny projekt. Super wcale nie było takie super

Firma Marka Zuckerberga od dłuższego czasu anuluje mnóstwo projektów — od Facebook Gaming, przez kryptowalutę Diem i portfel krypto o nazwie Novi dla użytkowników WhatsAppa, aż po hardware’owe elementy, takie jak Portal czy własny smartwatch firmy… a to i tak nie wszystko.

Źródło: Depositphotos

Teraz firma, do której należy między innymi Facebook i Instagram, anuluje kolejny projekt. Tym razem chodzi o Super, czyli odpowiedź Mety na Cameo. Aplikacja pozwalała na kontaktowanie się ze swoimi ulubionymi twórcami internetowych treści, aktorami, muzykami czy innymi popularnymi osobistościami.

Chociaż przykro patrzy się na działania Mety, to w tym przypadku raczej nikt nie jest zdziwiony

Firma z okazji zamknięcia Super wydała specjalne oświadczenie, w którym twierdzi, że to, co stworzyła, było ogromną okazją dla twórców i fanów do łączenia się w „zabawny i ekscytujący sposób”:

Widzieliśmy, jak twórcy i fani zbierają fundusze na szczytne cele, wypuszczają nowy zestaw książek, testują nowe żarty przed występami [...] To było niesamowite widzieć radość i kreatywność w każdym nowym wydarzeniu z Super. Niestety nadszedł jednak czas, w którym musimy się pożegnać. Mamy nadzieję, że korzystanie z Super sprawiało wam tyle samo radości, co nam tworzenie go dla Was.

Źródło: Depositphotos

Cóż, mam wrażenie jednak, że spośród wszystkich anulowanych projektów Mety, za tym zapłacze najmniej ludzi. Ja sam na przykład w ogóle nie miałem świadomości, że cokolwiek takiego powstało.

Super zamyka się dopiero w lutym przyszłego roku, jednak do tego czasu nie będzie można tworzyć żadnych nowych kreacji. Macie zatem jeszcze blisko 2 miesiące na pobranie wszystkich stworzonych treści w tej aplikacji — w innym wypadku całość przepadnie.

Źródło: TechCrunch