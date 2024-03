mObywatel ważny w całej Unii? Z cyfrowych dokumentów skorzystamy poza Polską

Unia Europejska bardzo chce, byśmy w niedługiej przyszłości posługiwali się cyfrowymi wersjami dokumentów w ramach jednego, uniwersalnego portfela. To może oznaczać, że dokumenty przechowywane w aplikacji mObywatel będą akceptowane także poza granicami Polski.

Parlament Europejski zatwierdził plan ustanowienia struktur dla Tożsamości Cyfrowej Unii Europejskiej. Ma to być istotny postęp w budowaniu bezpiecznego i łatwego w dostępie świata cyfrowego. Dzięki temu konsorcjum POTENTIAL ma teraz możliwość przyspieszenia wdrażania Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (EUDIW) poprzez swój projekt pilotażowy.

POTENTIAL, kierowany przez Francję i Niemcy, jest największym spośród czterech szeroko zakrojonych projektów pilotażowych wybranych przez Komisję Europejską do rozwoju tożsamości cyfrowej w całej Europie. W ramach tego projektu uczestniczy ponad 140 instytucji z sektora publicznego i prywatnego z różnych krajów europejskich. Głównym celem projektu jest zapewnienie spójności, interoperacyjności oraz przetestowanie w ramach zdefiniowanych przypadków użycia, zarówno online, jak i offline, wszystkich narodowych implementacji portfela.

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. Co o nim wiemy?

Czym jest wspomniany porfel? Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy:

Portfel służy użytkownikom jako aplikacja na urządzeniach mobilnych . Mogą oni przechowywać tam swoje dane i zarządzać nimi łatwo i bezpiecznie, zachowując pełną kontrolę i chroniąc prywatność swoich danych.

. Mogą oni przechowywać tam swoje dane i zarządzać nimi łatwo i bezpiecznie, zachowując pełną kontrolę i chroniąc prywatność swoich danych. Portfel ma być tworzony w przejrzysty, innowacyjny i bezpieczny sposób , przy użyciu kodu open-source . Ma to zwiększyć zaufanie i odpowiedzialność związaną z wprowadzaniem portfeli narodowych do użytku.

, przy użyciu . Ma to zwiększyć zaufanie i odpowiedzialność związaną z wprowadzaniem portfeli narodowych do użytku. Każdy obywatel Europy będzie mógł skorzystać z portfela za darmo .

będzie mógł skorzystać z portfela . Prototyp Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej ma zostać wdrożony we wszystkich krajach uczestniczących. Każdy z nich ma inny poziom statusu portfela.

Przy okazji warto przypomnieć, że już w zeszłym roku informowaliśmy o kilku pilotażach różnych systemów. Na początku listopada pisaliśmy o testach, w ramach których cyfrowe prawo jazdy w aplikacji mObywatel będzie respektowane w krajach unijnych. Ma być to rozwiązanie działające w ramach cyfrowego portfela umożliwiającego załatwienie codziennych spraw administracyjnych i korzystanie z usług publicznych.

Testy prowadzone są w ramach wspomnianego już projektu POTENTIAL. Inne trwające pilotaże mają na celu sprawdzenie działa systemów, wypracowanie standardów i przygotowanie poszczególnych krajów na ich pełne wdrożenie. Niepokoi jednak fakt, że pod POTENTIAL podpisało się 19 z 27 krajów Unii Europejskiej oraz Ukraina. Co z pozostałymi? Na ten temat nie wiadomo. Z drugiej jednak strony, Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się udostępnić swoje portfele UE w ciągu 24 miesięcy od wejścia w życie aktów wykonawczych do rozporządzenia. Nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi...