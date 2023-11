mObywatel unijnym dokumentem? UE z porozumieniem o cyfrowych dokumentach

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej doszły do porozumienia w sprawie cyfrowych dokumentów, które w przyszłości umożliwią obywatelom krajów członkowskich na posługiwanie się nimi w strefie Schengen

Wypracowywane porozumienie to wyraźny zwrot ku tożsamości cyfrowej w Europie: ma dać obywatelom i firmom możliwość bezpiecznej i wiarygodnej identyfikacji elektronicznej oraz bezpiecznego i wiarygodnego uwierzytelniania elektronicznego za pomocą osobistego portfela cyfrowego w smartfonie w ramach European digital identity (eID).

Nowe europejskie portfele tożsamości cyfrowej umożliwią wszystkim Europejczykom dostęp do usług online za pomocą krajowej identyfikacji cyfrowej, która będzie uznawana w całej Europie, bez konieczności korzystania z prywatnych metod identyfikacji lub niepotrzebnego udostępniania danych osobowych. Kontrola użytkownika gwarantuje, że udostępniane będą tylko te informacje, które muszą zostać udostępnione. Dokumenty te mają być udostępniane za darmo dla osób fizycznych, ale państwa członkowskie mogą przewidzieć środki zapewniające, że bezpłatne korzystanie będzie ograniczone do celów innych niż komercyjne. Wydawanie, używanie i wycofywanie portfela będzie bezpłatne dla wszystkich osób fizycznych. Weryfikacja elektroniczna tego typu dokumentów musi być udostępniana bezpłatnie, a kod wykorzystywanego oprogramowania ma być dostępny w ramach open source. Państwa członkowskie będą mogły jednak zachować pewne rozwiązania w tajemnicy, aby nie ujawnić określonych komponentów, pod warunkiem, że nie są one zainstalowane na urządzeniach użytkowników.

Europejska tożsamość cyfrowa. Kiedy uniwersalne dokumenty cyfrowe?

A ile nam przyjdzie poczekać na wdrożenie wszystkich przepisów i skorzystanie z pierwszych cyfrowych dokumentów respektowanych w całej Unii Europejskiej? Przyjdzie nam jeszcze trochę na nie poczekać. Unia zakłada, że do 2030 r. co najmniej 80% obywateli UE powinno być w stanie dzięki identyfikacji cyfrowej korzystać z podstawowych usług publicznych. Niewykluczone jednak, że nastąpi to wcześniej. Gdy tylko przepisy wejdą w życie, państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na ich wdrożenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, możliwość posługiwania się cyfrowymi dokumentami tożsamości będzie dostępna w 2025 lub 2026 roku.

Warto przy okazji przypomnieć, że już od tego roku trwają pilotaże różnych systemów. Na początku listopada pisaliśmy o testach, w ramach których cyfrowe prawo jazdy w aplikacji mObywatel będzie respektowane w krajach unijnych. Ma być to rozwiązanie działające w ramach cyfrowego portfela, umożliwiającego załatwienie codziennych spraw administracyjnych i korzystanie z usług publicznych. Testy prowadzone są w ramach projektu POTENTIAL, który zakłada, że z tych rozwiązań skorzystamy dopiero za kilka lat - najwcześniej w okolicach 2025 r. a nawet później. Inne trwające pilotaże mają na celu sprawdzenie działa systemów, wypracowanie standardów i przygotowanie poszczególnych krajów na ich pełne wdrożenie. Niepokoi jednak fakt, że pod POTENTIAL podpisało się 19 z 27 krajów Unii Europejskiej oraz Ukraina. Co z pozostałymi? Na ten temat nie wiadomo.

Wiadomo jednak, że Unia chce, by wszystkie kraje członkowskie udostępniły swoim obywatel możliwość posługiwania się cyfrowymi dokumentami. I trzeba tu pochwalić Polskę, która dzięki aplikacji mObywatel może dawać przykład innym krajom. mDowód cieszy się ogromną popularnością - już teraz z tego dokumentu korzystać ma ponad 5 mln polskich obywateli.