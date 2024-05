Z zastrzeżonym numerem PESEL nie zrobicie zakupów z Allegro Pay

Już za kilka dni wchodzi w życie obowiązek sprawdzania zastrzeżenia numeru PESEL każdego klienta, przez w zasadzie wszystkie instytucje finansowe w kraju, które zamierzają podpisać z danym klientem umowę na kredyt. Podobne zmiany czekają też osoby decydujące się na zakupy ratalne czy z odroczoną płatnością.

Zwykle są to nowe umowy, na przykład kupując coś w elektromarkecie na raty, podpisujemy za każdym razem z osobna nową umowę kredytową. W takich przypadkach, przed jej podpisaniem musimy cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL. Nie nastręcza to zbytniego wysiłku, wystarczy kilka klików w aplikacji mobilnej mObywatel. Niemniej musimy o tym pamiętać.

Nieco inaczej będzie to wyglądało w przypadku Allegro Pay. Z uwagi na to, że jest to w zasadzie ciągła umowa kredytowa, w której to Allegro daje nam określoną kwotę do wykorzystania na podstawie jednorazowej umowy, którą zawarliśmy teraz czy jeszcze jakiś czas temu - nowe przepisy nie obowiązują takich klientów.

Co to oznacza dokładnie? Jeśli mamy już aktywną opcję Allegro Pay lub jeśli aktywujemy ją do 31 maja 2024 roku, nowe przepisy związane z zastrzeganiem numerów PESEL nas nie dotyczą i nie będą miały wpływu na przyszłe zakupy z wykorzystaniem tej opcji płatności na Allegro.

Natomiast przy aktywacji Allegro Pay po tym dniu, Allegro będzie sprawdzało czy mamy zastrzeżony numer PESEL w chwili jej akceptowania, jak i później podczas wybranych zakupów, których należność będziemy regulowali tą formą płatności. Rzecz jasna, jak w chwili zawierania umowy na korzystanie z Allegro Pay będziemy mieli zastrzeżony numer PESEL, umowa ta nie dojdzie do skutku. Tak więc tu też trzeba pamiętać, by przed tym procesem cofnąć zastrzeżenie, no i później podczas kolejnych zakupów.

Źródło: Allegro.