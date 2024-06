Choć wydawałoby się, że obowiązek meldunkowy w Polsce to już przeszłość, zmiany w prawie go znoszące wciąż nie weszły w życie. Na szczęście wszystkie formalności można załatwić online. Jak to zrobić?

Obowiązek meldunkowy miał zostać zniesiony już w 2014 r. co wynikało z nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Jednak termin ten każdego roku został przesuwany, najpierw na 2016 r., później na 2018 r. i tak dalej. Do tej pory żaden z rządów nie zdecydował się na wprowadzenie nowych przepisów, co już kilka lat temu tłumaczone było m.in. prawidłową realizacją obowiązków, jakie należą do administracji publicznej. Chodziło tu przede wszystkim o sprawy związane z głosowaniem w wyborach oraz emeryturami, rentami, dodatkami socjalnymi, opieką społeczną i ubezpieczeniami społecznymi.

Na ten moment nic nie wskazuje, by sprawy się zmieniły, jednak na przestrzeni prawie dekady ułatwiono cały proces związany z meldunkiem – zarówno obywateli naszego kraju, jak i obcokrajowców. Od 2013 r. nie trzeba się wymeldowywać z jednego urzędu, by zarejestrować się w drugim, a od 2018 r. wprowadzono możliwość przeprowadzenia całej procedury meldunkowej przez internet oraz doprecyzowano procedury meldunkowe dla cudzoziemców.

Musisz się zameldować? Zrób to przez internet – to proste

Coraz więcej obywateli melduje się online. Na koniec maja 2024 r. zrobiło to aż 1 009 359 osób. Obowiązek meldunkowy dotyczy zarówno obywateli Polski, jak i cudzoziemców. Aby to zrobić nie trzeba iść do urzędu – wszystko możesz załatwić na stronie gov.pl.

– czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, które zachęca do korzystania z usług online. Czy to sukces? Według ministerstwa, tak. Przekroczenie miliona osób, które skorzystały z możliwości zameldowania się przez internet ma być jednym z ważniejszych kamieni milowych. Co ciekawe, zainteresowanie tego typu procesem wzrosło dopiero w ostatnim czasie. To aż o 75918 osób więcej niż na koniec 2023 r. Do tej pory w 2024 r. najwięcej meldunków online odbyło się kilka miesięcy temu – w lutym były to dokładnie 17021 osoby. A przypomnę, że możliwość meldunku przez internet wprowadzono w 2018 r.

Jak to zrobić krok po kroku? Wejdź na gov.pl i wybierz usługę "Zamelduj się". Wybierz rodzaj meldunku (stały lub czasowy). Zaznacz, kogo chcesz zameldować (siebie, rodzinę). Dodaj wymagane dokumenty. Wypełnij dane osobowe i adresowe. Sprawdź i podpisz wniosek profilem zaufanym. Dość prosta procedura skutkuje natychmiastowym zameldowaniem przez urząd, a gdy twoja księga wieczysta jest w systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych zostaniesz automatycznie zameldowany. Możesz też sprawdzić swoje dane w rejestrze PESEL, co wymaga profilu zaufanego.

Jak się wymeldować? W przypadku wymeldowania też można skorzystać z odpowiedniej usługi w sieci. Na stronie gov.pl wystarczy wybrać opcję "Wymelduj się z pobytu stałego" lub "Wymelduj się z pobytu czasowego" oraz wypełnienie odpowiednich formularzy.