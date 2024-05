To już od jutra. Numery PESEL stają się Waszą własnością

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL), przechodzi właśnie na własność obywateli. Każdy pełnoletni posiadacz tego numeru, może zastrzegać go i chronić przed skutkami kradzieży tożsamości,- od jutra ze skutkami prawnymi.

Od pół roku możemy zastrzegać już swoje numery PESEL, chroniąc tym samym go przed kradzieżą i użyciem go bez naszej wiedzy - przy braniu kredytów, kupowaniu nieruchomości czy przy nieautoryzowanej wymianie karty SIM.

Jednak dopiero od jutra - od 1 czerwca 2024 roku, wchodzą w życie skutki prawne takiego zastrzegania, a więc już w pełni i w kilku słowach - będziemy mogli samodzielnie uchronić się przed skutkami kradzieży tożsamości.

Takim swoistym potwierdzeniem skutków prawnych takiego zastrzeżenia, może być przykład z udzieleniem kredytu przez instytucję finansową na numer PESEL, który był zastrzeżony - nie będzie ona mogła dochodzić z tego tytułu należności od posiadacza danego numeru PESEL.

Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski:

Zachęcamy każdego do zastrzeżenia swojego numeru PESEL, dzięki temu można uniknąć ryzyka i odpowiedzialności w przypadku gdy przestępca posłuży się tożsamością obywatela i zaciągnie na jego dane kredyt lub pożyczkę, ale także gdy będzie próbował wyrobić sobie duplikat jego karty SIM. To zastrzeżenie można w każdego chwili cofnąć. Najłatwiej zrobić to przez aplikację mObywatel, ale można także w serwisie internetowym oraz bezpośrednio w urzędzie gminy.

Niektóre osoby obawiają się jednak problemów z tym związanych i dostępnością niektórych usług. Otóż trzeba tu powiedzieć przede wszystkim, iż takie zastrzeżenie numeru PESEL można w każdej chwili cofnąć, tak szybko jak zastrzec.

Dla przykładu, zakładając nowe konto bankowe, przed tą czynnością wystarczy przesunąć suwak w aplikacji mobilnej i przejść do tego procesu już bez żadnych przeszkód. Podobnie przed zawarciem transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości u notariusza czy przy wymianie karty SIM u operatora.

Oczywiście praktyka pokaże, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości i w życiu codziennym, ale tak naprawdę na dziś, do głowy przychodzą mi jednostkowe przypadki, kiedy takie zastrzeżenie swojego numeru PESEL może nas, że tak powiem zaskoczyć.

Będą to na pewno kredyty odnawialne na kontach bankowych czy w przypadku,- o którym pisałem niedawno, takich usług jak Allegro Pay. Co ważne, banki czy dostawcy takich usług będą mieli obowiązek sprawdzać zastrzeżenie tylko przy nowych umowach - podpisanych od jutra, a później tylko w niektórych sytuacjach. Na przykład podczas wybranych zakupów - Allegro Pay czy przy zmianie kwoty limitu lub raz do roku przy przedłużaniu umowy na odnawialny limit na koncie - banki.

Tak opisało nam Allegro te przypadki:

Przede wszystkim zmiana nie dotyczy użytkowników którzy przed 1 czerwca zarejestrowali konto w usłudze Allegro Pay - ustawa nie będzie miała w takich przypadkach zastosowania, nie wpłynie więc na ich zakupy, nawet jeśli zastrzegą numer PESEL.

Nowi użytkownicy z kolei, będą musieli tylko czasowo cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL w momencie rejestracji usługi. Później korzystanie z Allegro Pay będzie dla nich dostępne, a ponowne wycofanie zastrzeżenia może być potrzebne tylko w wyjątkowych przypadkach np. przy zmianie umowy kredytowej z Allegro Pay na ratalną czy przy wybranych zakupach.

Pozostałe przypadki, jak branie kredytów czy pojedyncze zakupy na raty nie powinny być zaskoczeniem. Skoro decydujemy się na zastrzeżenie numeru PESEL, będziemy przecież w pełni świadomi, iż w takich przypadkach musimy takie zastrzeżenie cofnąć na ten moment.

Tak więc nie bójmy się tego, nie straszmy się tym zastrzeganiem nawzajem, a przede wszystkim pomóżmy w tym osobom mniej zaznajomionymi z technologiami, a dla których przecież głównie przeznaczone jest to zabezpieczeniem, czyli osobom starszym. Pokażmy im w smartfonach, jak zrobić to w aplikacji mObywatel lub na stronie GOV.pl, a jeśli korzystają ze zwykłych telefonów, wybierzmy się z nimi do urzędu gminy - wystarczy jedna wizyta, która w rezultacie może uchronić ich środki przed kradzieżą wszystkich środków.