Nowa usługa Empik Music może być odpowiedzią na braki polskiej muzyki w streamingu

Naturalną odpowiedzią na pytanie, czy uruchomienie własnej platformy, było „tak”, więc roboczo nazwano projekt Empik Music i ta nazwa pozostała do dzisiaj, do dnia premiery. Usługa będzie elementem ekosystemu Empiku – składają się na niego salony, program lojalnościowy (5 mln klientów), subskrypcja Empik Premium, a także aplikacje mobilne Empik Go (audiobooki, e-booki, podcasty na sztuki oraz w abonamencie) i Going (bilety na koncerty, agregoator wydarzeń). Empik Music będzie zintegrowane z pozostałymi usługami.

Aplikacje mobilne Empik Music

Jakość muzyki, biblioteka utworów, teksty piosenek i tryb offline

Aplikacje mobilne pojawią się na Androida i iOS-a. Unikalną cechą apek mają być teksty dla tysięcy piosenek, a prace trwają nad wdrożeniem bazy 800 000 tekstów, co będzie uzupełniane sukcesywnie. Aplikacja wspiera tworzenie własnych playlist, pobierać utwory do trybu offline. Muzyka oferowana jest w jakości 96, 160 i 320 kbps do wyboru oddzielnie w streamingu i do pobierania. AirPlay i Chromecast nie są w tej chwili wspierane, znajdują się na liście do zrealizowania, ale deklaracja dodania ich obsługi w konkretnym terminie nie padła. Podobnie sytuacja wygląda w kwestii Asystenta Google, który w Polsce coraz częściej integrowany jest z usługami różnego rodzaju.