TIDAL lepiej przywita nowych użytkowników. A promocja ku temu jest bardzo kusząca

Personalizacja i rekomendacje w usługach streamingowych

Spotify, Apple Music i Deezer – wszyscy mają swoje sposoby na dobieranie utworów pod gust użytkownika. W dużym stopniu opiera się to na aktywności słuchacza, ponieważ analizowane są utwory, których słucha (najczęściej). W konsekwencji algorytmy są w stanie wyciągnąć pewne wnioski: jakie gatunki, artyści i rodzaje utworów odpowiadają użytkownikowi najbardziej.

Czytaj też: Promocja na Tidal HiFi – 4 miesiące za jedyne 4 złote! – Antyweb

Nawet na przestrzeni kilku miesięcy nie jesteśmy jednak w stanie przesłuchać wszystkiego, co lubimy i czego słuchaliśmy przez lata bez dostępu do danej usługi. A to przekłada się na ograniczoną wiedzę platformy na temat naszego gustu. Jaki jest tego skutek? Niedokładne rekomendacje, wśród których brakuje na pewno czegoś brakuje.

Wiem o tym bardzo dobrze, bo są zespoły i utwory, których nie słuchałem od lat, a jednak wpłynęły na mój gust i dziś na pewno mogłoby to zaowocować ciekawymi sugestiami. W najgorszej sytuacji są osoby, które założyły nowy profil lub utraciły dostęp do już istniejącego (z jakichkolwiek powodów). Ratunkiem może być tutaj możliwość nauczenia usługi, co nam się podoba. Ale nie przez odsłuchanie kilku tysięcy kawałków, lecz wskazanie ulubionych artystów, gatunków i tak dalej.

Zobacz również: Tidal nie ma konkurencji, jeśli chodzi o jakość muzyki

Welcome Mix na TIDAL – sam wskaż ulubioną muzykę

Pozwalało na to od samego początku Apple Music (nawet jeszcze jako Beats Music), a teraz wprowadza taką opcję TIDAL. „Welcome Mix” jest zbiorem z muzyką wybranych twórców oraz inspiracje do nowych odkryć muzycznych. Na tym jednak nie koniec, bo TIDAL nareszcie wprowadza funkcję „kontynuowania odtwarzania”, która sprawia, że po zakończeniu płyty lub playlisty odtwarzane będą kolejne kawałki podobne do wcześniej słuchanych. Z czasem na profilach powstawać będą też My Mix i Video Mix, czyli składanki utworzonych specjalnie dla nich playlist.

Ze względu na fakt, że biblioteka TIDAL jest tak obszerna, chcemy wyeliminować kluczowy problem nowych użytkowników poprzez natychmiastowe sugestie utworów, albumów, playlist oraz treści, które z pewnością pokochają. – TIDAL COO, Lior Tibon

Nowe funkcje są dostępne od dzisiaj w aplikacjach desktopowych, mobilnych oraz na Apple TV, Amazon Echo, Samsung TV, Apple CarPlay czy Android Auto.

Polecamy: Tidal At Home Livestream – darmowy stream koncertów dla wszystkich