Dlaczego Elon Musk chce zwolnić szefa Disneya?

Elon Musk nie ma obecnie łatwej sytuacji, jeżeli chodzi o swoje własne medium, jakim jest Twitter. Z jednej strony - banki zaczynają dopytywać się o raty za pożyczkę, którą wziął na zakup portalu, z drugiej - z platformy wycofali się wszyscy najwięksi reklamodawcy. Musk swoim zachowaniem dał radę sprowadzić portal głęboko "pod kreskę", a jego przychód z ponad 5 mld dolarów w 2021 spadł do poniżej 3.

Co w takiej sytuacji zrobił Elon? Cóż, zamiast starać się załagodzić sytuacje, aktywnie wyzywał wszystkich reklamodawców, którzy opuścili platformę, co jak wiadomo jest świetnym sposobem na zachęcenie ich do powrotu. Jednak na tym się nie kończy - teraz Musk atakuje jednego z największych reklamodawców personalnie.

Musk o szefie Disney'a: "powinni go zwolnić"

O tym, że Facebook i Instagram to nie są najbezpieczniejsze miejsca dla dzieci i nastolatków wiadomo nie od dziś. Meta znajduje się w tym momencie pod ostrzałem władz stanu Nowy Meksyk za bycie miejscem rozsyłania dziecięcej pornografii i narzędziem handlu ludźmi. Musk nie mógł się powstrzymać i skomentował materiał na X wytykając prezesowi Disney'a reklamowanie się na tych platformach, dodając, że Walt Disney przewraca się w grobie, widząc co się dzieje z jego firmą.

Zarzuty Muska trzeba jednak potraktować tak, jak dużą część jego wypowiedzi. Z analiz przeprowadzonych w krajach UE wynika, że Twitter to największe źródło fake newsów, dezinfromacji i "negatywnych aktorów", a takie treści zdobywają tam średnio największą uwagę ze wszystkich topowych portali społecznościowych. Jest to naturalna konsekwencja planu Muska, który chce, by było to miejsce dla "wszystkich", redukując zatrudnienie w tak kluczowych aspektach jak moderacja.

I to właśnie to, obok komentarzy Elona, jest powodem wycofywania się reklamodawców. A patrząc na emocjonalną reakcję Muska, chyba łatwo zgadnąć, że jego strategia raczej nie przynosi oczekiwanych owoców.

Źródło: Depositphotos