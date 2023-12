Lubisz być na bieżąco? Polubisz nową opcję YouTube

YouTube powoli wprowadza ciekawą nowość. Nie jest to nic wielkiego, ale bez wątpienia wielu użytkowników ona ucieszy.

YouTube to najpopularniejsza platforma VOD na świecie. Tym samym każda, nawet najmniejsza, zmiana w obrębie platformy okazuje się być kluczowa i nie potrafi przejść niezauważona. Kilka miesięcy temu pierwsi użytkownicy zauważyli, że licznik "łapek w górę" zmienia się na bieżąco. Teraz nowość ta wprowadzana jest na kolejnych platformach.

YouTube wprowadza zmiany w obrębie platformy. Co nowego oferuje użytkownikom?

Do tej pory liczniki "łapek w górę" oraz ilości odtworzeń aktualizowały się po każdym otwarciu materiału. Kilka miesięcy temu Google postanowiło jednak powoli zmienić swoją platformę. Zmiany te opierają się na czasie aktualizacji poszczególnych danych. Tym samym stopniowo internetowy gigant wprowadza aktualizację informacji w czasie rzeczywistym, w otwartej aplikacji / karcie internetowej.

Zmiana na YouTube jest niewielka, ale dla wielu może okazać się ważną

Dla wszystkich lubiących na bieżąco śledzić statystyki, nawet takie drobne zmiany mogą okazać się kluczowe. Nie ma co czarować, że jest to jakaś nowość, która wywróci platformę do góry nogami. Jest najzwyczajniej w świecie jednym z tych usprawnień, które ucieszą część użytkowników, dla innych zaś będą kompletnie obojętne.

Firma dotychczas nie poinformowała oficjalnie o wprowadzanych zmianach — stąd też wszyscy uznają je jeszcze za formę testów. Nie można też wykluczyć, że nawet w oczach YouTube jest to na tyle mało znacząca zmiana, że nie będą jej szerzej reklamować.