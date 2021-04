Elli i Polenergia – partnerzy Volkswagena w drodze do elektromobilności

Na koniec

Oczywiście to kompleksowe podejście Volkswagena do zagadnień związanych z elektromobilnością jest w interesie tego producenta aut elektrycznych, niemniej dobrze że firma dba o takie, mniej oczywiste aspekty jak bazowanie na energii ze źródeł odnawialnych czy poprawa komfortu użytkowania pojazdów elektrycznych. Jest to niezbędne do realizacji planu całkowitej neutralności węglowej koncernu do 2050 roku. Trzeba przyznać, że cel jest wyjątkowo ambitny, a wspierają go nawet tak nieoczywiste inicjatywy jak sadzenie 70 drzew po każdym dziennikarskim teście samochodu spalinowego marki Volkswagen.