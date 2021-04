Patrząc na wnętrze Volkswagena ID.4 od razu rzuca się w oczy nowoczesny design i nowatorskie podejście do obsługi wielu rzeczy. Skoda w przypadku modelu Enyaq iV prezentuje się zdecydowanie bardziej… konserwatywnie. Sądzę, że wiele niewtajemniczonych osób po zobaczeniu zdjęć wnętrza nie zorientuje się, że Enyaq iV jest samochodem elektrycznym, co w przypadku ID.4 jest trudne do ukrycia. Co ważne, Skoda bazuje na tym samym systemie inforozrywki i oferuje niemalże identyczny zestaw funkcji, podobnie jak logika działania, po prostu wygląd jest trochę inny. OK, przejdźmy do tych różnic: