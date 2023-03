Jutro dzień kobiet a Ty wciąż nie masz prezentu dla swojej drugiej połówki? Spokojnie, mamy kilka propozycji, które przypadną do gustu szeroko pojętym entuzjastkom technologicznych sprzętów. Gaming, beauty, a może relaks? Z tej listy na pewno coś wybierzesz.

Smart lustro z podświetleniem

Lustro do makijażu to must have – nie ma z czym dyskutować drodzy Panowie. Jednak my, jako portal technologiczny, nie możemy obyć się bez polecania lustra, które przemyca w sobie nieco elektroniki. Ten niewielki gadżet z podświetleniem LED sprawia, że nakładanie makijażu będzie możliwe niezależnie od oświetlenia w pomieszczeniu.

Jest zasilane przez USB-C lub cztery baterie AA, a dzięki regulowanej podpórce można ustawić go w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Po 30-minutach lusterko automatycznie wyłączy podświetlenie, żeby oszczędzać baterie. Proponowaną opcję znajdziecie w polskich salonach kosmetycznych (np. Notino), ale na rynku są też dostępne droższe opcje, przykładowo z funkcją regulowania intensywności oświetlenia.

Cena: od 140 zł

Masażer do stóp Renpho

Jeśli prezentem na dzień kobiet chcecie zapewnić swojej partnerce odrobinę relaksu, to dobrym wyborem będzie inteligentny masażer do stóp. Trzy stopnie intensywności ugniatania i wyciskania mają według producenta nie tylko odciążyć zmęczone stopy, ale też pomóc w problemach z bólem głowy i stresem.

Z poziomu dotykowego ekranu można dostosować czas masażu oraz temperaturę, a dla ułatwienia czyszczenia i zachowania większej higieny zastosowano materiałowe wkładki, które można po prostu wrzucić do prania. Maksymalna długość stopy to 30,5 cm. Do znalezienia w elektromarketach i u polskich resellerów Apple.

Cena: Od 599 zł

Xiaomi Mi Portable Photo Printer

Wspólne wspomnienia to podstawa udanej relacji, a nic lepiej ich nie uwiecznia, niż wydrukowane zdjęcie. Zwłaszcza jeśli można to zrobić w kilka chwil, dzięki bezprzewodowej i przenośnej drukarce. Konkretny model od Xiaomi pozwala uzyskać rozdzielczość 313 x 400 dpi na papierze 76 x 50 mm.

Źródło: Xiaomi

Mi Portable Photo Printer drukuje zdjęcia bez konieczności użycia tuszu, wykorzystując technologie ZERO INK. Można z nią połączyć aż 3 urządzenia, więc nada się też na wspólny wypad z grupą znajomych. Jest kompatybilna z iOS i Android, a do komunikacji używa Bluetooth 5.0. W zestawie znajduje się 5 arkuszy ZINK, które można uzupełniać w cenie do kilkudziesięciu złotych.

Cena: od 300 zł

Słuchawki Razer Kraken Kitty V2 Pro

Wiemy, że nasze czytelniczki lubią grać w gry. Jeśli Twoja kobieta należy do tego grona, to nie możesz przejść obojętnie obok tych słuchawek. Różowy kolor, podświetlenie RGB (6,8 mln kolorów i różne tryby przechodzenia światła między barwami) oraz 3 wymienne zestawy uszek!

Jeśli to wciąż za mało, to dodam jeszcze, że Kitty V2 Pro posiadają doczepiany mikrofon, oraz specjalne funkcje dla streamerów i cosplayerów. A jakość audio? Cóż, dźwięk 7.1 i 50-milimetrowe przetworniki TriForce Titanium robią robotę, ale o tym więcej już w recenzji Kacpra, który świetnie przedstawił wady i zalety słuchawek, a nawet odważył się opublikować swoje zdjęcie w tym uroczym headsecie.

Cena: 1200 zł

Personalizowany pad do Xboxa

Pozostając w temacie gier, dorzucę jeszcze jedną pozycję, która idealnie sprawdzi się jako prezent dla hobbystycznej gamerki. Co powiecie na personalizowanego pada do Xboxa?

Dzięki platformie Xbox Lab możemy od podstaw zaprojektować wizualne aspekty kontrolera, począwszy od kolorów poszczególnych elementów, przez design przycisków na opcjonalnych akcesoriach w postaci gumowych uchwytów kończąc. Dodatkowo istnieje opcja umieszczenia na padzie tematycznego graweru, który możecie przykładowo wykorzystać do nietuzinkowego wyznania miłości.

Cena: od 299 zł

Foreo UFO 2

Przyznam szczerze, że to właśnie ten gadżet prezentuje się najbardziej intrygująco. Nie dajcie się zwieść – ten niepozorny sprzęt kryje w sobie całkiem spore możliwości relaksacyjne. Foreo UFO 2 to poręczny masażer, który służy także do nakładania specjalnych maseczek upiększających.

Źródło: Foreo

Wystarczy połączyć go z aplikacją, umieścić kosmetyk na urządzeniu, a następnie okrężnymi ruchami masować twarz. Sprzęt zaprogramowany jest w taki sposób, by w sesjach trwających 2 minuty maksymalnie ujędrnić i nawilżyć skórę, co według producenta pomaga zmniejszyć widoczność zmarszczek. Masażer jest polecany przez VOGUE, ELLE oraz GLAMOUR, czyli jedne z najpopularniejszych magazynów dla kobiet, zbierając przy tym wiele pozytywnych opinii od użytkowniczek. Dodatkowe plusy Foreo UFO 2 to wydajny akumulator (starczający na 90 dni pracy), zastosowanie antybakteryjnego silikonu oraz wodoodpornej konstrukcji.

Cena: od 900 zł

