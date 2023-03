Już niedługo Dzień Kobiet - to dobra okazja, by przyjrzeć się zarobkom w branży IT od nieco innej strony i skupić się na nich tylko w kontekście kobiet.

Temat różnic w zarobkach pomiędzy mężczyznami i kobietami nadal jest żywy i aktualny, sprawdźmy czy dotyczy on również branży IT. Posłużą nam do tego wyniki raportu serwisu No Fluff Jobs, przygotowanego we współpracy z Roche Informatics Poland - „Kobiety w IT 2023”. Sprawdzono w nim zarobki specjalistek IT nie tylko w Polsce, ale i w Ukrainie, Węgrzech, Czechach i w Holandii.



Okazuje się, że co czwarta specjalistka IT w tych krajach zarabia w przedziale pomiędzy 4,5 tys. zł do 7 tys. zł (netto), a co piąta do 2 tys. zł więcej. Najwięcej rzecz jasna zarabiają kobiety w Holandii, gdzie ich zarobki w podobnym odsetku wynoszą w przeliczeniu odpowiednio pomiędzy 9,5 tys. zł a 12 tys. zł (27%) i od 12 tys. zł do 14 tys. złotych (23%). Najniższe zarobki są w Ukrainie, gdzie 15% kobiet w IT zarabia od 1 tys. zł do 2,5 tys. zł, a 26%: od 2,5 tys. zł do 4,5 tys. złotych.

Uogólniając te dane ze wszystkich badanych krajów, kobiety w branży IT zarabiają nadal mniej od mężczyzn, otrzymując co miesiąc średnio o 13% mniejszą pensję. Zdecydowanie najlepiej wygląda to w Polsce, gdzie zarobki kobiet są mniejsze o 4,5%. Dla porównania:

w Holandii mniej o 14,2%,

w Czechach o 16,4%

w Ukrainie o 18,25%

na Węgrzech aż o 17,2%



Jednocześnie, aż 66% kobiet zatrudnionych w branży technologicznej nie wie, ile zarabiają mężczyźni na tym samym stanowisku i z tym samym doświadczeniem. Niemniej to chyba bolączka nie tylko branży IT, kobiet czy mężczyzn, ale ogólnie traktowania tematów płacowych w naszym kraju jako tabu.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI w okresie 16.01.2023–21.02.2023 na grupie 4651 respondentek z 5 krajów: Polski, Węgier, Ukrainy, Czech i Holandii. Wśród badanych Polki stanowiły 2631 respondentek, a błąd maksymalny dla tej grupy wyniósł 2%.

Źródło: No Fluff Jobs.